انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2) - (1) ولفرهامبتون.. انتصار قاتل

الخميس، 24 فبراير 2022 - 21:35

كتب : FilGoal

أليكساندر لاكازيت - أرسنال وولفرهامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وولفرهامبتون التي تقام في ملعب الإمارات والمؤجلة من الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز قاتل لأرسنال بهدفين لهدف.

ق90+7: احتساب الهدف لجوزيه سا حارس ولفرهامبتون بالخطأ في مرماه.

ق90+6: جووووووووول قااااااااااااتل من لاكازيت.

ق82: جووووووول بيبي يدرك التعادل لأرسنال بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ولفرهامبتون بهدف دون رد.

ق9: جووووول أوووول لولفرهامبتون عن طريق هوانج هي تشان بعد خطأ فادح من جابرييل الذي أعاد الكرة لحارس مرماه ليستغل لاعب الذئاب الأمر وخطف الكرة وراوغ رامسديل وسدد الكرة في الشباك.

ق6: جوول؟ لا، رومان سايس يسجل لولفرهامبتون وإلغاء الهدف بداعي التسلل على اللاعب المغربي.

انطلاق المباراة.

أرسنال ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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