مران الزمالك - جلسة مع أحمد وأمير مرتضى.. وكارتيرون ينفذ فقرة فنية وخططية

الخميس، 24 فبراير 2022 - 21:30

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالمغرب على عقد جلسة مع الجهاز الفني والإداري بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، وذلك بحضور أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء.

وشدد أحمد مرتضى ثقته الكاملة في اللاعبين لتحقيق الفوز على حساب الوداد المغربي في المباراة التي ستقام في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

وأوضح أحمد مرتضى خلال اجتماعه بالفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم الخميس على أن الزمالك سبق وأن فاز في مباريات كثيرة على ملعب مركب محمد الخامس.

أخبار متعلقة
كرة يد - قبل اللقاء الحاسم.. الزمالك يفوز على سبورتنج والأهلي ينتصر على الطلائع في الدوري أحمد مرتضى: ثقة الزمالك كبيرة في تحقيق الفوز ضد الوداد الركراكي: مباراة الزمالك "نهائي".. الوداد استفاد من الهزيمة ضد أغادير قبل مواجهته الزمالك يكشف تطورات تجديد بنشرقي وأبو جبل وطارق حامد

وشدد أحمد مرتضى منصور على أن الفوز مهم جدا لاستكمال مسيرة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وختم أحمد مرتضى منصور حديثه مع الفريق بقراءة الفاتحة والتعهد بالعودة الى القاهرة بالنقاط الثلاث لإسعاد جماهير الزمالك.

وشهد المران خوض اللاعبين تدريبات بدنية خفيفة وإحماء تحت إشراف الثنائي مدربا الأحمال فيرناندو وأحمد عصمت على ملعب "كهرما" بمدينة الدار البيضاء.

وشهد المران ارتفاع الروح المعنوية على اللاعبين والتركيز على تنفيذ البرنامج البدني بالكامل للوصول الى المستوى الذي يسعى المدير الفني الوصول إليه قبل المباراة المرتقبة.

وخصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني فقرة فنية وخططية لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية في المران.

وحرص كارتيرون على مطالبة اللاعبين على تنفيذ البرنامج بالكامل ضمن استعداداته لتنفيذ بعض الأمور الفنية خلال مباراة الوداد المقبلة.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى المغرب بالأمس استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويستضيف الوداد فريق الزمالك في التاسعة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الزمالك الوداد في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: وافقنا على طلب الاتحاد المغربي بحضور الجماهير لمباريات إفريقيا فوزي لقجع: تواصلت مع كاف لحضور الجماهير لمباريات الوداد والرجاء ونهضة بركان في إفريقيا قائمة الأهلي – عودة بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ومعلول ضد صنداونز مران الأهلي - مسحات ومحاضرة فنية من موسيماني استعدادا لمواجهة صنداونز دون تحديد موعد.. الحكومة المغربية تعلن "فتح الملاعب الرياضية" أمام الجماهير أحمد مرتضى: ثقة الزمالك كبيرة في تحقيق الفوز ضد الوداد مدرب صنداونز يحلل الأهلي قبل مواجهته: وسط ملعب الأحمر قوي وهجومه عنيف خبر في الجول - بيرسي تاو جاهز لمواجهة صنداونز
أخر الأخبار
مصدر من كاف لـ في الجول: وافقنا على طلب الاتحاد المغربي بحضور الجماهير لمباريات إفريقيا 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إنفانتينو يعلن إيقاف النشاط الرياضي في زيمبابوي وكينيا 10 دقيقة | إفريقيا
مباشر في أوروبا - نابولي (1) - (2) برشلونة.. ركلة جزاء تقلص الفارق 31 دقيقة | أوروبا
الدوري الأوروبي - إشبيلية يخسر ويتأهل.. بورتو يقصي لاتسيو وتأهل أتالانتا ولايبزج 44 دقيقة | أوروبا
كرة سلة - إصابة عمر هشام بجزع في الرباط الصليبي 46 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (1) ولفرهامبتون.. جوووول بعد خطأ فادح 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - جلسة مع أحمد وأمير مرتضى.. وكارتيرون ينفذ فقرة فنية وخططية 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فوزي لقجع: تواصلت مع كاف لحضور الجماهير لمباريات الوداد والرجاء ونهضة بركان في إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش