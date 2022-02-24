مران الزمالك - جلسة مع أحمد وأمير مرتضى.. وكارتيرون ينفذ فقرة فنية وخططية

حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالمغرب على عقد جلسة مع الجهاز الفني والإداري بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، وذلك بحضور أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء.

وشدد أحمد مرتضى ثقته الكاملة في اللاعبين لتحقيق الفوز على حساب الوداد المغربي في المباراة التي ستقام في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

وأوضح أحمد مرتضى خلال اجتماعه بالفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم الخميس على أن الزمالك سبق وأن فاز في مباريات كثيرة على ملعب مركب محمد الخامس.

وشدد أحمد مرتضى منصور على أن الفوز مهم جدا لاستكمال مسيرة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وختم أحمد مرتضى منصور حديثه مع الفريق بقراءة الفاتحة والتعهد بالعودة الى القاهرة بالنقاط الثلاث لإسعاد جماهير الزمالك.

وشهد المران خوض اللاعبين تدريبات بدنية خفيفة وإحماء تحت إشراف الثنائي مدربا الأحمال فيرناندو وأحمد عصمت على ملعب "كهرما" بمدينة الدار البيضاء.

وشهد المران ارتفاع الروح المعنوية على اللاعبين والتركيز على تنفيذ البرنامج البدني بالكامل للوصول الى المستوى الذي يسعى المدير الفني الوصول إليه قبل المباراة المرتقبة.

وخصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني فقرة فنية وخططية لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية في المران.

وحرص كارتيرون على مطالبة اللاعبين على تنفيذ البرنامج بالكامل ضمن استعداداته لتنفيذ بعض الأمور الفنية خلال مباراة الوداد المقبلة.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى المغرب بالأمس استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويستضيف الوداد فريق الزمالك في التاسعة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.