فوزي لقجع: تواصلت مع كاف لحضور الجماهير لمباريات الوداد والرجاء ونهضة بركان في إفريقيا

كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تواصله مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لحضور الجماهير لمباريات الوداد والرجاء ونهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وقال لقجع في تصريحاته: "لقد تواصلت مع الاتحاد الإفريقي ورئيسه باتريس موتسيبي للسماح بحضور الجماهير لمباريات الرجاء والوداد ونهضة بركان".

وأتم "أنتظر رد الاتحاد الإفريقي على طلبنا مساء اليوم الخميس أو غدا الجمعة بحد أقصى".

وكانت الحكومة المغربية قررت فتح الملاعب أمام الجماهير حسبما أوضح موقع "هيسبريس" المغربي في تقرير له اليوم.

جاء ذلك بعد تطور الوضع الوبائي في المغرب للأفضل في مواجهة فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

ولم يحدد البيان المغربي موعدا محددا لتنفيذ القرار.

ويأتي القرار قبل يومين من مواجهة الزمالك ضد الوداد المغربي في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر لعب المباراة خلف أبواب مغلقة، ومن غير الواضح إذا كان القرار سيغير ذلك الأمر حتى الآن.

ويستضيف الوداد فريق الزمالك في التاسعة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.