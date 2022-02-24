اتحاد الكرة التونسي يراسل نظيره الأوكراني بشأن لاعبيه

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن مراسلته لنظيره الأوكراني بشأن اللاعبين التونسيين حرصا على سلامتهم ومساعدتهم.

وقال الاتحاد التونسي في بيانه: "راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم نظيرتها الأوكرانية مطالبة بمدها بقائمة التونسيين من منظور الجامعة الأوكرانية لكرة القدم صحبة أرقام هواتفهم وعناوينهم قصد الاتصال بهم وإجراء ما يتعين معهم".

وأضاف "راجين من الجامعة الأوكرانية الإحاطة بهم وإعلامنا بكل مستجد قد يمس من سلامتهم أو أمنهم أو إستقرار وضعيتهم".

ويتواجد أنيس البوسعيدي مع فريق تافريا سيمفروبول الأوكراني، فيما يلعب محمد سالم مع فريق إنهوليتس.

وتحدثت تقارير صحفية عن هروب البوسعيدي بالفعل إلى تركيا قبل اندلاع الحرب.

وبدأت روسيا صباح اليوم الخميس "غزوا شاملا" لأوكرانيا، بحسب وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وسٌمع اليوم الخميس دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك أيضا في مدينة أوديسا على البحر الأسود ومدينة ماريوبول الساحلية.

ونقل موقع "أوكرانيسكا برافدا" الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية، قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وأن القوات الروسية نفذت عمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.

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