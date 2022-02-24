تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء ضد ولفرهامبتون

يجلس محمد النني على مقاعد البدلاء في مواجهة ولفرهامبتون ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ومنذ عودته من كأس الأمم الإفريقية لم يبدأ النني أساسيا بقميص الجنرز.

وجاء تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

الدفاع: سيدريك سواريش – بن وايت – جابريل ماجاليس – كيران تيراني

الوسط: توماس بارتي – جرانات تشاكا

أمامهما: بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – جابريل مارتينيلي

الهجوم: ألكسندر لاكازيت

🚨 TEAM NEWS 🇫🇷 Lacazette leads the line 🇧🇷 Martinelli returns 🇬🇭 Partey holds the midfield ⚡️ Let’s go, Gunners pic.twitter.com/gqbM7bDgsJ — Arsenal (@Arsenal) February 24, 2022

ويحتل أرسنال المركز السادس برصيد 42 نقطة من 23 مباراة.

فيما يأتي الذئاب برصيد 40 نقطة في المركز السابع.