تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء ضد ولفرهامبتون
الخميس، 24 فبراير 2022 - 21:01
كتب : FilGoal
يجلس محمد النني على مقاعد البدلاء في مواجهة ولفرهامبتون ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.
محمد النني
النادي : أرسنال
ومنذ عودته من كأس الأمم الإفريقية لم يبدأ النني أساسيا بقميص الجنرز.
وجاء تشكيل أرسنال:
حراسة المرمى: أرون رامسديل
الدفاع: سيدريك سواريش – بن وايت – جابريل ماجاليس – كيران تيراني
الوسط: توماس بارتي – جرانات تشاكا
أمامهما: بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – جابريل مارتينيلي
الهجوم: ألكسندر لاكازيت
🚨 TEAM NEWS
🇫🇷 Lacazette leads the line
🇧🇷 Martinelli returns
🇬🇭 Partey holds the midfield
⚡️ Let’s go, Gunners pic.twitter.com/gqbM7bDgsJ— Arsenal (@Arsenal) February 24, 2022
ويحتل أرسنال المركز السادس برصيد 42 نقطة من 23 مباراة.
فيما يأتي الذئاب برصيد 40 نقطة في المركز السابع.
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