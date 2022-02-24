تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء ضد ولفرهامبتون

الخميس، 24 فبراير 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - مانشستر يونايتد

يجلس محمد النني على مقاعد البدلاء في مواجهة ولفرهامبتون ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ومنذ عودته من كأس الأمم الإفريقية لم يبدأ النني أساسيا بقميص الجنرز.

وجاء تشكيل أرسنال:

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حراسة المرمى: أرون رامسديل

الدفاع: سيدريك سواريش – بن وايت – جابريل ماجاليس – كيران تيراني

الوسط: توماس بارتي – جرانات تشاكا

أمامهما: بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – جابريل مارتينيلي

الهجوم: ألكسندر لاكازيت

ويحتل أرسنال المركز السادس برصيد 42 نقطة من 23 مباراة.

فيما يأتي الذئاب برصيد 40 نقطة في المركز السابع.

محمد النني تشكيل أرسنال الدوري الإنجليزي
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