فاركو يوضح لـ في الجول موقفه من خطاب فيفا بشأن سيف تيري

الخميس، 24 فبراير 2022 - 20:14

كتب : أحمد الخولي

نادي فاركو - بيان رسمي

كشف مصدر من نادي فاركو وصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن اللاعب السوداني سيف تيري وإيقافه وتغريم النادي.

وبحسب موقع "سبورتاق" السوداني فأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قضى بايقاف سيف تيري أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار، ومنع نادي فاركو من التعاقدات لفترتين وتغريمه 500 ألف دولار.

وقال مصدر من فاركو لـ FilGoal.com: "تلقينا خطابا من فيفا فيما يخص سيف تيري، هو حكم درجة اولى سيتم الاسئتناف عليه وفور ذلك سيتم إيقاف القرارات".

أخبار متعلقة
رئيس المريخ لـ في الجول: إيقاف فاركو من القيد وسيف تيري؟ علمنا بالأمر من وسائل الإعلام خسارة فاركو.. رأسية البديل النيجيري تمنح طلائع الجيش فوزه الثاني تشكيل الدوري - عمرو جمال يقود فاركو.. وأنطوي في هجوم طلائع الجيش إنبي لـ في الجول: إصابة حلمي طولان في الركبة خلال مواجهة فاركو

وأوضح "بالنسبة للإيقاف اللاعب فهو مصاب بقطع بالرباط الصليبي ويقضي حاليا مدى علاجه".

وأردف "بالنسبة لإيقاف النادي عن القيد، فهو أمر مرتبط في حالة لم يدفع النادي الغرامة وقدرها 500 ألف دولار والقيد لن يتأثر".

وأتم "حتى لو نُفذت العقوبة سندفع الغرامة ولن نصل لتلك المرحلة من إيقاف القيد".

وقال رئيس نادي المريخ السوداني لـ FilGoal.com في وقت سابق: "لم يصلنا أي شيء بشكل رسمي، علمنا بالأمر من وسائل الإعلام".

وشارك تيري (28 عاما) بقميص فاركو في 3 مباريات فقط وتعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

وأعلن نادي المريخ في سبتمبر الماضي عن تقدّمه بشكوى لدى فيفا، ضد لاعبه السابق سيف تيري، ونادي فاركو.

وأشار المريخ أن "اللاعب أخل بعقده الموقع مع النادي"، كما اتهم فاركو بـ "التوقيع مع لاعب على ذمة نادٍ آخر".

وطالب المريخ في شكواه بالحصول على تعويض مالي كبير "بالدولار" على حد وصف البيان، بالإضافة إلى توقيع عقوبات على تيري وفاركو.

وينتظر المريخ النظر في شكواه لدى غرفة فض المنازعات في فيفا، وشدد النادي في بيانه أنه "سيمضي في الشكوى لآخر مدى حفاظًا على حقوق ومكتسبات المريخ".

وأعلن فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز المصري لأول مرة في تاريخه عن التعاقد مع تيرييوم 20 سبتمبر الماضي.

وصرّح مصدر من المريخ لـ FilGoal.com أن ناديه سيتقدّم بشكوى لدى الاتحاد المصري لكرة القدم لسفر تيري دون إذن المريخللتوقيع مع فاركو.

كما أشار مصدر مسؤول من المريخ لـ FilGoal.com أن ناديه فوجئ بوصول البطاقة الدولية للاعب للاتحاد المصري، وأن النادي السوداني سيتحرك لتقديم شكوى في فيفا.

ويمتلك تيري 20 مباراة دولية مع منتخب السودان سجل خلالها 8 أهداف.

سيف تيري فاركو المريخ
نرشح لكم
إيهاب جلال: كنت أخشى التعادل.. وأتمنى أن يكون هدف رمضان صبحي بوابة عودته للتسجيل علي جبر: أضعنا انتصارا عريضا.. ومحمد صادق يبرز دور القائد عبد الله السعيد رمضان صبحي يفك شفرة البنك الأهلي ويقود بيراميدز لصدارة الدوري مؤقتا رئيس المريخ لـ في الجول: إيقاف فاركو من القيد وسيف تيري؟ علمنا بالأمر من وسائل الإعلام عامر حسين لـ في الجول: تغريم دعدور 25 ألف جنيه بسبب القميص أمام المصري انتهت في الدوري - البنك الأهلي (0) (1) بيراميدز تشكيل في الدوري - منسي يهاجم فريقه السابق.. وبيراميدز يتحدى البنك الأهلي بالقوة الضاربة موعد مباريات الخميس 24 فبراير 2022.. بيراميدز ضد البنك الأهلي وبرشلونة في الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
إيهاب جلال: كنت أخشى التعادل.. وأتمنى أن يكون هدف رمضان صبحي بوابة عودته للتسجيل دقيقة | الدوري المصري
فسخ التعاقد يقترب.. حظر الراعي الروسي لـ مانشستر يونايتد في إنجلترا 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فاركو يوضح لـ في الجول موقفه من خطاب فيفا بشأن سيف تيري 10 دقيقة | الدوري المصري
علي جبر: أضعنا انتصارا عريضا.. ومحمد صادق يبرز دور القائد عبد الله السعيد 27 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 20 جولة.. باولو في الصدارة 34 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – صراع ثلاثي على الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد 20 جولة 38 دقيقة | الدرجة الثانية
رمضان صبحي يفك شفرة البنك الأهلي ويقود بيراميدز لصدارة الدوري مؤقتا 41 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – عودة بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ومعلول ضد صنداونز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش