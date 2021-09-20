الصفقة الـ 15.. فاركو يضم سيف تيري

أعلن نادي فاركو تعاقده مع سيف تيري مهاجم منتخب السودان والمريخ السوداني لتكون الصفقة رقم 15 للفريق في الانتقالات الجارية.

سيف تيري النادي : المريخ فاركو

وانضم سيف تيري إلى فاركو لمدة ثلاثة مواسم.

سيف تيري هو المهاجم الأساسي لمنتخب السودان، والذي يقدم مستوى رائعا خلال الفترة الأخيرة.

صاحب الـ27 عاما انضم إلى المريخ عام 2019 قادما من فريق هلال أُبيض.

ويملك سيف تيري 20 مباراة دولية رفقة منتخب السودان. سجل فيهم 8 أهداف دولية.

وكان نادي المريخ قد كشف عبر FilGoal.com عن نيته التقدم بشكوى للاتحاد المصري ضد سيف تيري بسبب سفره دون إذنهم. (من هنا)

وسبق لفاركو الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز التعاقد مع 14 لاعبا وهم:

عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش لمدة 3 مواسم ومحمد صبحي حارس مرمى الزمالك على سبيل الإعارة، ومصطفى حمادة من كفر الشيخ، والجزائري رزقي حمرون من شبيبة القبائل.

ومحمد فؤاد من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري من الصفاقسي التونسي، ومحمود عماد لاعب وسط بتروجت السابق.

أيضا تعاقد فاركو مع ثنائي بيراميدز عبد الله بكري ومحمود حمادة، بالإضافة إلى أحمد مودي من مصر المقاصة، ورامي صبري مدافع إنبي السابق وعلاء سلامة من الإنتاج الحربي، وأحمد الصغيري من أسوان.

وكذلك الظهير الأيسر عزمي غومة القادم من الصفاقسي التونسي.