الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 20 جولة.. باولو في الصدارة

الخميس، 24 فبراير 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - بحري

على الرغم من عدم خوضه لمباراة الجولة إلا أن حسام سلامة "باولو" مهاجم بايونيرز مازال يحافظ على صدارته لجدول ترتيب الهدافين.

فما هو ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد مرور 20 جولة؟

تعرف على الترتيب.

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