الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد 20 جولة.. باولو في الصدارة
الخميس، 24 فبراير 2022 - 19:50
كتب : FilGoal
على الرغم من عدم خوضه لمباراة الجولة إلا أن حسام سلامة "باولو" مهاجم بايونيرز مازال يحافظ على صدارته لجدول ترتيب الهدافين.
فما هو ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد مرور 20 جولة؟
تعرف على الترتيب.
حسام باولو يتصدر ترتيب هدافي مجموعة بحري بعد نهاية الجولة 20 ⚽️ pic.twitter.com/uBZ2AI3jWW— FilGoal (@FilGoal) February 24, 2022
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