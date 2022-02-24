رمضان صبحي يفك شفرة البنك الأهلي ويقود بيراميدز لصدارة الدوري مؤقتا

حسم بيراميدز أول انتصار له في تاريخ مواجهاته مع البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة 10 من الدوري المصري.

سجل هدف اللقاء الوحيد: رمضان صبحي.

وانتهت مواجهتي الفريقين السابقة الموسم الماضي في الدوري بالتعادل ذهابا وإيابا 0-0 و1-1.

فوز ارتقى ببيراميدز إلى الصدارة برصيد 23 نقطة من 9 مباريات بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الـ 22 نقطة من 8 مباريات.

فوز هو الخامس على التوالي لبيراميدز في جميع المسابقات.

فيما تكبد البنك الأهلي خسارته الثالثة تواليا برصيد 11 نقطة من 13 مباراة.

التشكيل

قاد الجنوب إفريقي فاجري لاكاي هجوم بيراميدز ومن خلفه الثلاثي إبراهيم عادل ورمضان صبحي وعبد الله السعيد.

فيما بدأ ناصر منسي في هجوم البنك الأهلي ضد فريقه السابق وجاوره محمد هلال ومحمد بسيوني.

وصف المباراة

عاند القائم والعارضة بيراميدز في الربع ساعة الأولى من اللقاء.

في الدقيقة 2 مرر عبد الله السعيد كرة رائعة لفاجري لاكاي الذي سدد كرة ارتدت من القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 13 أرسل عمر جابر ركنية قابلها علي جبر برأسية ارتدت من العارضة.

وهدد محمد بسيوني مرمى شريف إكرامي في الدقيقة 15 لكن تسديدته تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 21 صوب عبد الله السعيد كرة قوية مرت أعلى العارضة.

في الشوط الثاني حاول لاعبو البنك الأهلي تسجيل هدف التقدم وزادوا من ضغطهم بحثا عن الهدف الأول.

رد بيراميدز الهجومي جاء في الدقيقة 77، سدد إبراهيم عادل كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 81 استطاع رمضان صبحي أن يفك شفرة البنك الأهلي وسجل هدف الفوز بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عبد الله السعيد.

هدف هو الأول لرمضان الموسم الحالي في الدوري بعدما صنع 3 أهداف في المباريات السابقة.

وكاد السعيد أن يسجل الهدف الثاني لكن تسديدته جاء سهلة في يد الحارس، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز.