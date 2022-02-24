قائمة الأهلي – عودة بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ومعلول ضد صنداونز

شهدت قائمة الأهلي المستدعاة للقاء ماميلودي صنداونز السبت المقبل في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة عودة بيرسي تاو.

وغاب تاو الفترة الأخيرة عن الأهلي في ظل إصابته بشد في العضلة الأمامية كما لم يشارك في كأس العالم للأندية 2021 والتي حصد فيها المارد الأحمر البرونزية.

كما شهدت القائمة عودة كل من محمد عبد المنعم وعلي معلول بعد غيابهما عن مواجهة مصر للمقاصة في الدوري.

ويستمر غياب أيمن أشرف عن المباريات وتلك المرة بسبب شكواه من آلام في الركبة بعدما لم يشارك ضد الهلال لطرده ضد بالميراس في كأس العالم للأندية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- محمد عبد المنعم- محمد هاني- كريم فؤاد- محمود وحيد- علي معلول

في الوسط: أليو ديانج- حمدي فتحي- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- محمد محمود- طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- لويس ميكيسوني- بيرسي تاو

في الهجوم: حسام حسن- محمد شريف

وحصد الأهلي نقطة من تعادله مع الهلال فيما يتبقى له مباراة مؤجلة ضد المريخ ويحتل المركز الثاني.

أما صنداونز فيحتل صدارة المجموعة الأولى بأربع نقاط.