لاعب أرجنتيني: نحتمي في مخبأ النادي والأوكرانيون لم يفكروا بالحرب.. هذا كابوس

ظهر اللاعبون البرازيليون في فيديو صباح اليوم يدعون المسؤولين في بلادهم لإخراجهم من أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي.

وفي نفس الوقت يتواجد لاعبين من الأرجنتين في الدوري الأوكراني يحاولون الخروج من البلاد بعد بداية الحرب.

كلاوديو سيبنيلي لاعب أولسكندريا وفرانسيسكو دي فرانكو لاعب دينبرو لم يتوقعا أن تبدأ الحرب في ذلك التوقيت، وتحدثا عما تمر به البلاد في الوقت الحالي.

وقال والد كلاوديو سيبنيلي في مداخلة مع راديو 10 الأرجنتينية: "تحدثت معه منذ الثانية صباحا. الوضع يائس. حتى يوم أمس كان يشعر بالمرارة بسبب تعليق الدوري، لكن لم يفكر أحد في رد فعل هذا المجنون الذي قرر مهاجمة البلاد، إنه يهرب".

وأضاف "لقد أخذ أغراضه القليلة من الشقة التي يعيش فيها وهو يحاول الهروب. إنه يسير في طريق إلى بولندا. هذا كابوس".

في المقابل قال فرانسيسكو دي فرانكو لاعب دينبرو لإذاعة لا ريد الأرجنتينية: "الآن أهدأ قليلا، لكن الوضع كان محموما بعض الشيء في الصباح الباكر. أعيش في مدينة ميكروس واستيقظت في الخامسة صباحا مع بعض القنابل التي انفجرت بالقرب من المدينة، كانت هناك قنبلتان متتاليتان وبعد خمس دقائق اتصل بنا طاقم الفريق للذهاب إلى مقر النادي. كان هناك أيضا انفجار آخر هناك واضطررنا للاحتماء في مخبأ النادي، والآن نحن في فندق لنرى ما إذا كان بإمكانهم التواصل معنا من الأرجنتين".

وأضاف "حتى الآن لم يتواصل معنا أحد والأمور تتعقد شيئا فشيئا لأنهم بدأوا في إغلاق المدن ولا يمكن العبور من واحدة إلى أخرى. أقرب حدود لدينا مع بولندا تبعد حوالي 12 ساعة ويصعب الوصول إليها. أنا في أوكرانيا منذ 4 سنوات، ولحسن الحظ فإن زوجتي في الأرجنتين وأنا هنا وحدي".

وواصل "كانت هناك دائما صراعات، لكنها لم تصل أبدا أكثر من الكلمات. حتى الرفاق الأوكرانيون أنفسهم لم يفكروا قط في أنهم يستطيعون الوصول إلى المزيد".

وأوضح "نحن أكثر هدوءا لأننا في فندق للاجئين مع زملائي الذين هم 5 أو 6 أجانب آخرين. في الوقت الحالي لم يُسمع المزيد من القصف. في وقت لاحق، سنعود إلى مقر النادي".

وأتم "قالوا لنا أن نبقى في منازلنا، وألا نسافر ليلا على طول الطريق وأن نحمي أنفسنا حتى يتصلوا بنا. حتى الآن لم يتصل بي أحد، فقط من النادي".

وبدأت روسيا صباح اليوم الخميس "غزوا شاملا" لأوكرانيا، بحسب وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وسٌمع اليوم الخميس دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك أيضا في مدينة أوديسا على البحر الأسود ومدينة ماريوبول الساحلية.

ونقل موقع "أوكرانيسكا برافدا" الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية، قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وأن القوات الروسية نفذت عمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.

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