مران الأهلي - مسحات ومحاضرة فنية من موسيماني استعدادا لمواجهة صنداونز

أجرى لاعبو الأهلي فقرات بدنية متنوعة في بداية المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيلو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات تدريبية بدنية متنوعة وفقرات بالكرة لمدة ٤٠ دقيقة مع بداية المران.

وواصل الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمباراة صنداونز الجنوب إفريقي.

وخضع اللاعبون لمسحة طبية جديدة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق عصر اليوم.

وقبل انطلاق المران حرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية.

كما عقد موسيماني محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية قبل مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

ويواجه الأهلي فريق صنداونز الجنوب إفريقي بعد غد السبت في المباراة التي تقام في التاسعة مساء على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.