شيفشنكو: شعب أوكرانيا وعائلتي تحت الهجوم.. أوقفوا عدوان روسيا

وجه أندري شيفشنكو أسطورة كرة القدم الأوكرانية ومدرب منتخب أوكرانيا السابق رسالة للمجتمع الدولي عقب الغزو الروسي على بلاده.

وقال شيفشنكو عبر إنستجرام: "في الساعات الأولى من حرب شاملة بدأتها روسيا، شعبي وعائلتي تحت الهجوم".

وأضاف "أوكرانيا وشعبها يريدون السلام واستقلال أراضيها".

وأوضح "أطلب منكم دعم بلادنا ودعوة الحكومة الروسية لوقف عدوانهم وخرقهم للقانون الدولي".

واختتم "نحن فقط نريد السلام. الحرب ليست الإجابة".

وبدأت روسيا صباح اليوم الخميس "غزوا شاملا" لأوكرانيا، بحسب وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وسٌمع اليوم الخميس دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك أيضا في مدينة أوديسا على البحر الأسود ومدينة ماريوبول الساحلية.

ونقل موقع "أوكرانيسكا برافدا" الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية، قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وأن القوات الروسية نفذت عمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.

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