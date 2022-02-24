رئيس المريخ لـ في الجول: إيقاف فاركو من القيد وسيف تيري؟ علمنا بالأمر من وسائل الإعلام

كشف حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني أنه لم يعلم أي شيء بخصوص حصول النادي على حُكم بشأن سيف تيري لاعب فاركو الحالي.

وبحسب موقع "سبورتاق" السوداني فأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قضى بايقاف سيف تيري أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار، ومنع نادي فاركو من التعاقدات لفترتين وتغريمه 500 ألف دولار.

وقال رئيس نادي المريخ السوداني لـ FilGoal.com: "لم يصلنا أي شيء بشكل رسمي، علمنا بالأمر من وسائل الإعلام".

وشارك تيري (28 عاما) بقميص فاركو في 3 مباريات فقط وتعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

وأعلن نادي المريخ في سبتمبر الماضي عن تقدّمه بشكوى لدى فيفا، ضد لاعبه السابق سيف تيري، ونادي فاركو.

وأشار المريخ أن "اللاعب أخل بعقده الموقع مع النادي"، كما اتهم فاركو بـ "التوقيع مع لاعب على ذمة نادٍ آخر".

وطالب المريخ في شكواه بالحصول على تعويض مالي كبير "بالدولار" على حد وصف البيان، بالإضافة إلى توقيع عقوبات على تيري وفاركو.

وينتظر المريخ النظر في شكواه لدى غرفة فض المنازعات في فيفا، وشدد النادي في بيانه أنه "سيمضي في الشكوى لآخر مدى حفاظًا على حقوق ومكتسبات المريخ".

وأعلن فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز المصري لأول مرة في تاريخه عن التعاقد مع تيرييوم 20 سبتمبر الماضي.

وصرّح مصدر من المريخ لـ FilGoal.com أن ناديه سيتقدّم بشكوى لدى الاتحاد المصري لكرة القدم لسفر تيري دون إذن المريخللتوقيع مع فاركو.

كما أشار مصدر مسؤول من المريخ لـ FilGoal.com أن ناديه فوجئ بوصول البطاقة الدولية للاعب للاتحاد المصري، وأن النادي السوداني سيتحرك لتقديم شكوى في فيفا.

ويمتلك تيري 20 مباراة دولية مع منتخب السودان سجل خلالها 8 أهداف.