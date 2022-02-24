نهاية المغامرة.. أمير عبده يرحل عن تدريب جُزر القُمر

الخميس، 24 فبراير 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

أمير عبده - جزر القمر

أعلن أمير عبده المدير الفني لمنتخب جُزر القُمر نهاية مغامرته بعد 8 سنوات.

وقاد أمير عبده المدير الفني منتخب جُزر القُمر في 49 مباراة منذ توليه المهمة في يناير 2014 من إجمالي 65 مباراة خاضها المنتخب عبر تاريخه.

سجل أمير عبده 12 فوزا و17 تعادلا و20 خسارة.

أخبار متعلقة
مدرب جزر القمر: هذه قيمة التعادل مع مصر.. ولست مستعدا للدخول في خصومة مع كاف جزر القمر لـ في الجول: أردنا أن يأخذ كاف بعين الاعتبار وضعنا الاستثنائي.. حققنا أهدافنا مدرب حراس جزر القمر: نعتقد أن شيئا غريبا حدث قبل مواجهة الكاميرون كاف يعاقب منتخب جزر القمر

وقاد عبده منتخب بلاده للتأهل التاريخي لكأس الأمم الإفريقية 2021 والوصول لدور الـ 16 قبل الخسارة من الكاميرون.

وقال أمير عبده في رسالته:

"ستبقى هذه السنوات الثماني محفورة في ذاكرتي إلى الأبد. ثماني سنوات من العمل الجاد، ثماني سنوات اتسمت بالشكوك والأفراح وخيبات الأمل والتعب وأحيانا الانزعاج ، لكن في النهاية سأتذكر الأحداث الإيجابية فقط".

"لقد كان شغل هذا المنصب كمدرب مهمة ثقيلة وتحديا مثيرا ومصدر فخر كبير. يشرفني أن أتيحت لي الفرصة لتمثيل أمتي، إنه شعور لا يوصف. منذ الساعة الأولى، كنت مدفوعا بشيء واحد فقط: لجعل هذا الفريق يتقدم بحيث يكون موجودًا على الساحة القارية أو حتى الدولية، لقد تم ذلك. لم أكن أتخيل في ذلك الوقت الأحداث الأخيرة".

"اليوم، إذا قررت ترك منصب المدرب هذا بعد ثماني سنوات، فذلك لأنه يبدو مهما بالنسبة لي ألا أسقط في فخ الاستمرارية الصارمة. في بعض الأحيان، عليك أن تتخطى الحدود وتتجرأ على التغيير لكتابة فصول جديدة. إنها ليست مسألة "ترك المغامرة" ولكن بصفتي باني أشعر أن المهمة قد أنجزت سواء مع هذا التقدم الرياضي أو هذا المسار الرائع خلال كأس الأمم الإفريقية

جزر القمر أمير عبده في إفريقيا
نرشح لكم
رئيس المريخ لـ في الجول: إيقاف فاركو من القيد وسيف تيري؟ علمنا بالأمر من وسائل الإعلام دون تحديد موعد.. الحكومة المغربية تعلن "فتح الملاعب الرياضية" أمام الجماهير أحمد مرتضى: ثقة الزمالك كبيرة في تحقيق الفوز ضد الوداد مدرب صنداونز يحلل الأهلي قبل مواجهته: وسط ملعب الأحمر قوي وهجومه عنيف الركراكي: مباراة الزمالك "نهائي".. الوداد استفاد من الهزيمة ضد أغادير قبل مواجهته مران الزمالك – زيزو يشارك.. وفقرات ترفيهية استعدادا للوداد مجموعة المصري - القطن وأوتوهو يتقاسمان نقاط المباراة في الكونفدرالية منافس الأهلي - مدافع صنداونز: لا نضع الانتقام في أذهاننا.. وثقتهم مرتفعة بعد كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
بيان ثلاثي مشترك من بولندا والسويد والتشيك لحرمان روسيا من خوض تصفيات المونديال في أرضها 19 دقيقة | أوروبا
شيفشنكو: شعب أوكرانيا وعائلتي تحت الهجوم.. أوقفوا عدوان روسيا 28 دقيقة | أوروبا
كرة يد - قبل اللقاء الحاسم.. الزمالك يفوز على سبورتنج والأهلي ينتصر على الطلائع في الدوري 29 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس المريخ لـ في الجول: إيقاف فاركو من القيد وسيف تيري؟ علمنا بالأمر من وسائل الإعلام 40 دقيقة | الدوري المصري
عامر حسين لـ في الجول: تغريم دعدور 25 ألف جنيه بسبب القميص أمام المصري 50 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية – الأولمبي يستمر في الصدارة ويفشل في الابتعاد بها رغم تعثر حرس الحدود 57 دقيقة | الدرجة الثانية
خبر في الجول - وضع النسخة الماضية من كأس مصر ما زال معلقا رغم الاجتماع ساعة | مصر
نهاية المغامرة.. أمير عبده يرحل عن تدريب جُزر القُمر ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش