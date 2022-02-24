نهاية المغامرة.. أمير عبده يرحل عن تدريب جُزر القُمر

أعلن أمير عبده المدير الفني لمنتخب جُزر القُمر نهاية مغامرته بعد 8 سنوات.

وقاد أمير عبده المدير الفني منتخب جُزر القُمر في 49 مباراة منذ توليه المهمة في يناير 2014 من إجمالي 65 مباراة خاضها المنتخب عبر تاريخه.

سجل أمير عبده 12 فوزا و17 تعادلا و20 خسارة.

وقاد عبده منتخب بلاده للتأهل التاريخي لكأس الأمم الإفريقية 2021 والوصول لدور الـ 16 قبل الخسارة من الكاميرون.

وقال أمير عبده في رسالته:

"ستبقى هذه السنوات الثماني محفورة في ذاكرتي إلى الأبد. ثماني سنوات من العمل الجاد، ثماني سنوات اتسمت بالشكوك والأفراح وخيبات الأمل والتعب وأحيانا الانزعاج ، لكن في النهاية سأتذكر الأحداث الإيجابية فقط".

"لقد كان شغل هذا المنصب كمدرب مهمة ثقيلة وتحديا مثيرا ومصدر فخر كبير. يشرفني أن أتيحت لي الفرصة لتمثيل أمتي، إنه شعور لا يوصف. منذ الساعة الأولى، كنت مدفوعا بشيء واحد فقط: لجعل هذا الفريق يتقدم بحيث يكون موجودًا على الساحة القارية أو حتى الدولية، لقد تم ذلك. لم أكن أتخيل في ذلك الوقت الأحداث الأخيرة".

"اليوم، إذا قررت ترك منصب المدرب هذا بعد ثماني سنوات، فذلك لأنه يبدو مهما بالنسبة لي ألا أسقط في فخ الاستمرارية الصارمة. في بعض الأحيان، عليك أن تتخطى الحدود وتتجرأ على التغيير لكتابة فصول جديدة. إنها ليست مسألة "ترك المغامرة" ولكن بصفتي باني أشعر أن المهمة قد أنجزت سواء مع هذا التقدم الرياضي أو هذا المسار الرائع خلال كأس الأمم الإفريقية