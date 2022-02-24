"يويفا" يدين غزو روسيا لأراضي أوكرانيا ويعلن عن قراراته غدا

الخميس، 24 فبراير 2022 - 17:12

كتب : FilGoal

يويفا

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانا يدين من خلاله غزو روسيا لأراضي أوكرانيا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: "يويفا يشاطر قلق المجتمع الدولي بشأن الوضع الأمني المتصاعد في أوروبا، ويدين بشدة الغزو الروسي الجاري في أوكرانيا".

وأضاف "بصفتنا الكيان الحاكم لكرة القدم الأوروبية، يويفا يعمل بلا كلل من أجل تطوير وترويج كرة القدم بناء على القيم الأوروبية المشتركة مثل السلام واحترام حقوق الإنسان، بروح الميثاق الأولمبي".

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وتابع البيان "نستمر في تضامننا مع المجتمع الكروي في أوكرانيا ونبقى جاهزين لمد يدنا إلى الشعب الأوكراني".

واختتم "نحن نتعامل مع الوضع بأقصى درجة من الجدية. سيتم اتخاذ القرارات غدا بواسطة لجنة يويفا التنفيذية تمهيدا للإعلان عنها".

وبدأت روسيا صباح اليوم الخميس "غزوا شاملا" لأوكرانيا، بحسب وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وسٌمع اليوم الخميس دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك أيضا في مدينة أوديسا على البحر الأسود ومدينة ماريوبول الساحلية.

ونقل موقع "أوكرانيسكا برافدا" الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية، قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وأن القوات الروسية نفذت عمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.

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