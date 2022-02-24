تداعيات أحداث أوكرانيا - لاعب روسي يعلن رفضه للحرب.. وشالكه يحجب راعيه

الخميس، 24 فبراير 2022 - 16:26

كتب : FilGoal

سمولوف

أعلن الدولي الروسي فيدور سمولوف مهاجم دينامو موسكو رفضه لأعمال الحرب التي تجريها بلاده ضد أوكرانيا.

وأرفق سمولوف كلمات "لا للحرب" بعلم أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من بدء عملية عسكرية روسية أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين.

ولعب سمولوف -32 عاما- 45 مباراة دولية بقميص منتخب روسيا.

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وبالأمس -الأربعاء- احتفل الأوكراني رومان ياريمتشوك لاعب بنفيكا البرتغالي بهدفه في دوري أبطال أوروبا أمام أياكس، وذلك بقميص يحمل رسالة دعم لبلاده.

وقال اللاعب عن ذلك لـ "سي إن إن" بعد المباراة: "أردت دعم بلادي. أفكر كثيرا بهذا الأمر وأنا متخوف من الوضع. النادي يدعمني. لقد تحدثوا معي وأرادوا فعل كل شيء لمساعدتي فشكرتهم".

على الجانب الآخر أعلن نادي شالكه الألماني في بيان رسمي عن إزالة اسم الراعي "جازبروم" "Gazprom" من قميص الفريق بشكل فوري واستبدالها باسم النادي.

وتعد الشركة واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية الروسية، كما أنها أحد رعاة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

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