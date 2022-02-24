إشادة دولية بالتنظيم.. ختام بطولة الجمهورية للشراع في سفاجا

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للشراع، المرحلة الشتوية والتي أقيمت في مدينة سفاجا.

وأشاد الاتحاد الدولي للشراع بتنظيم البطولة وبأجواء إقامتها رغم ظروف الرياح.

وكشف الاتحاد الدولي "مع الرياح المتغيرة باستمرار والأمواج العاتية وسرعة الرياح التي وصلت إلى 28 عقدة، كان على المتسابقين مواجهة الظروف واستخدام أفضل الخطط الممكنة".

وشارك في البطولة ما يقرب من ثمانين لاعب والذين تنافسوا على عبر ستة من الطرازات المختلفة.

وأقيمت البطولة بتنظيم الاتحاد المصري للشراع والكيت سيرفينج وبرعاية وزارة الرياضة.

وتعتبر لعبة الشراع واحدة من الألعاب الأولمبية وشاركت مصر فيها بأولمبياد طوكيو 2020.