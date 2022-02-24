إشادة دولية بالتنظيم.. ختام بطولة الجمهورية للشراع في سفاجا

الخميس، 24 فبراير 2022 - 16:14

كتب : FilGoal

رياضة الشراع

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للشراع، المرحلة الشتوية والتي أقيمت في مدينة سفاجا.

وأشاد الاتحاد الدولي للشراع بتنظيم البطولة وبأجواء إقامتها رغم ظروف الرياح.

وكشف الاتحاد الدولي "مع الرياح المتغيرة باستمرار والأمواج العاتية وسرعة الرياح التي وصلت إلى 28 عقدة، كان على المتسابقين مواجهة الظروف واستخدام أفضل الخطط الممكنة".

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - خلود منسي تنهي منافسات الشراع في المركز 41 بعد 10 سباقات العشري: لنا هدف شرعي 100% أمام بيراميدز.. هل نصمت أم نتكلم؟ هيثم فاروق: المخرج أسوأ ما في المباراة.. والزمالك حُرم من هدف شرعي 100% تقرير: الإمارات تشكو قطر لتجنيسها لاعبين بشكل غير شرعي

وشارك في البطولة ما يقرب من ثمانين لاعب والذين تنافسوا على عبر ستة من الطرازات المختلفة.

وأقيمت البطولة بتنظيم الاتحاد المصري للشراع والكيت سيرفينج وبرعاية وزارة الرياضة.

وتعتبر لعبة الشراع واحدة من الألعاب الأولمبية وشاركت مصر فيها بأولمبياد طوكيو 2020.

رياضة الشراع
نرشح لكم
كرة يد - حسن قداح يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته بالتهاب في عضلة القلب.. وموقف عودته نور يسري لـ في الجول: ذهبية إفريقيا للريشة الطائرة لم تكن سهلة.. وهذا ما نحتاجه لإنجاز عالمي كرة طائرة - الكشف عن الثمانية المتأهلين لنهائي الدوري.. ونظام تحديد البطل اسكواش - الشوربجي ونور الشربيني يتوجان بلقب واشنطن المفتوحة ريشة طائرة - إنجاز غائب.. نور يسري تحصد ذهبية إفريقيا للسيدات وخسارة نهائي زوجي الرجال كرة سلة - الكشف عن أسباب غيابات للاعبي المنتخب بـ تصفيات المونديال.. وسبب فشل تجنيس سبنسر مدرب منتخب البرتغال لـ الباتيناج الفني يكشف الهدف من التعاون مع وادي دجلة.. وكيفية نشر اللعبة اسكواش - الشوربجي والشربيني إلى نهائي بطولة واشنطن المفتوحة
أخر الأخبار
تداعيات أحداث أوكرانيا - لاعب روسي يعلن رفضه للحرب.. وشالكه يحجب راعيه 5 دقيقة | أوروبا
إشادة دولية بالتنظيم.. ختام بطولة الجمهورية للشراع في سفاجا 18 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب شاختار: الأوكرانيون هم الضحايا الحقيقيون.. واستيقظنا على صوت القنابل 34 دقيقة | أوروبا
دون تحديد موعد.. الحكومة المغربية تعلن "فتح الملاعب الرياضية" أمام الجماهير 49 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بسبب الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا.. بي إن سبورتس: يويفا قرر تغيير ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال ساعة | أوروبا
يويفا يدعو إلى اجتماع لمناقشة تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا 2 ساعة | أوروبا
أحمد مرتضى: ثقة الزمالك كبيرة في تحقيق الفوز ضد الوداد 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب صنداونز يحلل الأهلي قبل مواجهته: وسط ملعب الأحمر قوي وهجومه عنيف 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 4 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش