مدرب شاختار: الأوكرانيون هم الضحايا الحقيقيون.. واستيقظنا على صوت القنابل

تحدث الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب شاختار دونيتسك الأوكراني عن سبب بقائه في البلاد رغم بداية الحرب من جانب روسيا.

وقال دي زيربي في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "اللاعبون الأوكرانيون هم الضحايا الحقيقيون، فنحن يمكننا المغادرة".

وأضاف "نحن لسنا هنا لنصبح أبطالا، بل لنعمل. القنصلية الإيطالية تمنحنا دعما عظيما".

وأوضح "نحن جميعا لاجئين في فنادق. حتى الأمس كان من المفترض أن تلعب البطولة".

وتابع دي زيربي "الوضع محتدم. لقد تم إيقاظنا بأصوات القنابل. نحن جميعا على تواصل مع سفاراتنا".

واختتم "لدينا لاعبين مروا بتجارب مشابهة. كان يمكننا المغادرة ولكننا بقينا بدافع الاحترام، وكنت لأفعلها مجددا".

وبدأت روسيا صباح اليوم الخميس "غزوا شاملا" لأوكرانيا، بحسب وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وسٌمع اليوم الخميس دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك أيضا في مدينة أوديسا على البحر الأسود ومدينة ماريوبول الساحلية.

ونقل موقع "أوكرانيسكا برافدا" الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية، قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وأن القوات الروسية نفذت عمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.

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