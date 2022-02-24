دون تحديد موعد.. الحكومة المغربية تعلن "فتح الملاعب الرياضية" أمام الجماهير

الخميس، 24 فبراير 2022 - 15:43

كتب : FilGoal

الزمالك والوداد

قررت الحكومة المغربية فتح الملاعب الرياضية أمام الجماهير، بحسب ما أوضحته موقع هيسبريس.

وقال الموقع:"استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث تم التطرق إلى موضوع إعادة فتح الملاعب في وجه الجماهير".

وأضاف "وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار التطورات الإيجابية للوضعية الوبائية ببلادنا، فقد قررت الحكومة فتح الملاعب الرياضية".

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وأتم "وتبعا للمصدر عينه، دعا رئيس الحكومة خلال الاجتماع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بإنجاح تنزيل هذا القرار".

ولم يحدد البيان المغربي موعدا محددا لتنفيذ القرار.

ويأتي القرار قبل يومين من مواجهة الزمالك ضد الوداد المغربي في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر لعب المباراة خلف أبواب مغلقة، ومن غير الواضح إذا كان القرار سيغير ذلك الأمر حتى الآن.

ويستضيف الوداد فريق الزمالك في التاسعة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الوداد الزمالك في إفريقيا
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