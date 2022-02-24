بسبب الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا.. بي إن سبورتس: يويفا قرر تغيير ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال

الخميس، 24 فبراير 2022 - 15:07

كتب : FilGoal

الاتحاد الأوروبي يويفا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا.

وكان من المقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب مدينة سان بطرسبورج في روسيا.

وأعلن يويفا في بيان رسمي عن عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية غدا الجمعة لمناقشة الوضع بين روسيا وأوكرانيا.

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وكشفت قناة بي إن سبورتس عن اتخاذ قرار بنقل ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال بشكل رسمي.

وأشار التقرير إلى أن يويفا قرر رسميا نقل المباراة ولكن سيتم الإعلان بشكل رسمي غدا الجمعة بعد اجتماع اللجنة التنفيذية.

وبدأت روسيا صباح اليوم الخميس "غزوا شاملا" لأوكرانيا، بحسب وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وسٌمع اليوم الخميس دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك أيضا في مدينة أوديسا على البحر الأسود ومدينة ماريوبول الساحلية.

ونقل موقع "أوكرانيسكا برافدا" الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية، قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وأن القوات الروسية نفذت عمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.

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