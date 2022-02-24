يويفا يدعو إلى اجتماع لمناقشة تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا

الخميس، 24 فبراير 2022 - 13:48

كتب : FilGoal

يويفا

دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى اجتماع عاجل للجنة التنفيذية غدا الجمعة.

ويأتي الاجتماع من أجل مناقشة تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا لتقييم الموقف واتخاذ القرارات اللازمة.

ويذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا من المقرر إقامته في مدينة سانت بيطرسبرج الروسية.

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وكشف بيان يويفا عن عقد اجتماع صباح غدا الجمعة

وبدأت روسيا صباح اليوم الخميس "غزوا شاملا" لأوكرانيا، بحسب وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وسٌمع اليوم الخميس دوي انفجارات في العاصمة كييف، وكذلك أيضا في مدينة أوديسا على البحر الأسود ومدينة ماريوبول الساحلية.

ونقل موقع "أوكرانيسكا برافدا" الإخباري عن مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية، قوله إن مراكز القيادة العسكرية الأوكرانية في مدينتي كييف وخاركيف تعرضت لهجوم صاروخي.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وأن القوات الروسية نفذت عمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب.

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يويفا روسيا أوكرانيا غزو أوكرانيا
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