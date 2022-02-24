مدرب صنداونز يحلل الأهلي قبل مواجهته: وسط ملعب الأحمر قوي وهجومه عنيف

خصص رولاني موكوينا المدير الفني لصنداونز الجنوب إفريقي تصريحاته قبل مواجهة الأهلي، لتحليل فريق مدرب بطل جنوب إفريقيا السابق، بيتسو موسيماني.

وقال موكوينا في تصريحات صحفية: "وجدنا منزلا لنا في الإسكندرية، وإمكانيات استطعنا التأقلم عليها وتم استخدامها من فرق مثل أتليتكو مدريد، لذا هي إمكانيات جيدة وكذلك يوجد هنا إمكانيات استشفاء جيدة".

وأوضح "لدينا هدوء هنا وقدرة على التركيز في مباراة ستكون صعبة ولن تكون سهلة. الأهلي يتحدث نفس لغتنا ويعرف إنها لن تكون مباراة سهلة".

وشرح "شاهدنا مباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة، من خط الدفاع الأساسي شارك ياسر إبراهيم فقط. قيل لي إن أكرم توفيق مصاب ولكن في كرة القدم لا أحد يعرف ما سيحدث. لديهم محمد هاني أيضا في مركز الظهير الأيمن".

واستمر "لديهم أيضا أيمن أشرف الذي يستطيع اللعب كظهير أو مدافع ثالث. الأهلي كان قويا وعنيفا في كأس العالم للأندية. عندما تلقى هدفا ضد بالميراس غير طريقته من اللعب بثلاثي خلفي للعب برباعي دون إجراء أي تبديلات. لديهم وسط ملعب قوي وهذا أمر يميزهم بغض النظر عن الطريقة".

واستدرك "أليو ديانج مميز سواء كان يلعب في المركز رقم 6 أو 8، وحمدي فتحي الذي يمنح الفريق العمق والسولية الذي يطور الهجوم. هجوم الأهلي عنيف سواء لعب بجناحين ومهاجم أو بصانعي لعب خلف محمد شريف الذي يتحرك خلف الدفاع أو حسام حسن الذي يلعب بين الخطوط ويساعد في التحضير".

وتابع "نعرف مدى قوة الأهلي. شاهدنا مباراته. في تلك المباريات، يكون التحضير مباراة غير مرئية من قبل الفريقين. يجب ألا يكون هناك أي تفاصيل لم نحضر لها".

ولعب الأهلي مباراة واحدة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وتعادل سلبيا أمام الهلال في ملعب الجوهرة بالسودان.

وكان قد تم تأجيل المواجهة الافتتاحية بين الأهلي والمريخ بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية ومن المقرر إقامتها يوم 5 من شهر مارس المقبل.

وحصد صنداونز 4 نقاط في صدارة المجموعة من مباراتين بعد الفوز على الهلال والتعادل مع المريخ، قبل مواجهة الأهلي يوم السبت.