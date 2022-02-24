قائمة المصري - حمد وأموتو ضمن 22 لاعبا استعدادا لمواجهة أوتوهو

الخميس، 24 فبراير 2022 - 13:13

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بالهدف في مازيمبي

أعلن النادي المصري قائمة الفريق المتجهة إلى الكونغو لمواجهة أوتوهو الكونغولي في بطولة الكونفدرالية.

وتستضيف العاصمة الكونغولية كينشاسا مواجهة المصري أمام أوتوهو بدلا من الملعب المحدد سابقا في الكونغو برازفيل موطن أوتوهو.

وتضم قائمة معين الشعباني المدير الفني 22 لاعبا بينهم ياسر حمد مدافع الفريق وأوستين أموتو في الهجوم.

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ويلعب المصري أمام أوتوهو يوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وجاءت قائمة المصري كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود - عصام ثروت - محمد شحاتة

الدفاع: عمرو موسى - ياسر حمد - إسلام صلاح - أحمد شديد - أحمد شوشة - هيثم لعيوني - كريم علاء.

الوسط: فريد شوقي - حجاج عويس - إيزي إيميكا - حسن علي - إلياس الجلاصي - محمد جريندو - محمد عنتر - أحمد حمودي - أسامة الجزار.

الهجوم: أوستن أموتو - حسين رجب - عمرو مرعي.

ويحتل المصري الصدارة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على مازيمبي والتعادل أمام القطن في أول جولتين.

الكونفدرالية المصري معين الشعباني
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