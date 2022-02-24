كلوب: صلاح وماني قدما مباراة رائعة أمام ليدز.. ولا نطارد مانشستر سيتي

الخميس، 24 فبراير 2022 - 13:00

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إعجابه بأداء محمد صلاح وساديو ماني أمام ليدز في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفين وماني مثلهما في فوز ليفربول على ليدز بستة أهداف دون مقابل.

وقال كلوب في تصريحات لسكاي سبورتس: "التحدي الذي نواجهه كل أسبوع هو أننا نلعب بشكل مختلف تماما عن باقي الفرق واحتجنا لأول ربع ساعة لنتعود على ذلك".

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وأوضح "لعب صلاح مباراة جيدة حقا، وكانت أيضا مباراة رائعة من ماني أعتقد أنه قدّم افضل ما لديه".

وعن مطاردة مانشستر سيتي على القمة كشف كلوب "في الحقيقة نحن لا نطارد مانشستر سيتي، ونحاول الفوز بمبارياتنا والآن لدينا نهائي الكأس".

وتابع "لا أعلم ضد من سيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة لكنه سيفوز على الأرجح".

وقلص ليفربول فارق النقاط مع مانشستر سيتي إلى ثلاثة فقط قبل 12 جولة كاملة على نهاية مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون في المباراة المقبلة بالدوري ضمن مباريات الجولة 27.

وشدد كلوب "الآن الفارق ثلاث نقاط ولكن سيتي سيفوز على الأرجح ليصبح الفارق ست نقاط، أعتقد أننا إذا فزنا بجميع مبارياتنا سيكون هناك فرصة لنا إلى حد كبير".

واختتم تصريحاته "أعتقد أنه أفضل للناس من الخارج أن يكون فارق النقاط ثلاثة أو ستة بدلا من 20 أو 30 نقطة، هذا أكثر إثارة ولكن علينا الفوز بالكثير من المباريات ضد كل المنافسين الصعبين لذلك المهمة ليست سهلة".

ويلعب ليفربول مباراته المقبلة أمام وست هام في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي، إذ ستؤجل مواجهة الريدز في الجولة المقبلة بسبب خوض نهائي الكأس.

ويلعب ليفربول أمام تشيلسي على ملعب ويمبلي يوم الأحد في نهائي كأس الرابطة.

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