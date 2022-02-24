خبر في الجول - بيرسي تاو جاهز لمواجهة صنداونز

الخميس، 24 فبراير 2022 - 11:54

كتب : أحمد الخولي

بيرسي تاو - الأهلي

بات بيرسي تاو الجناح الجنوب إفريقي جاهزا لمواجهة فريق صنداونز في دوري أبطال إفريقيا.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز في التاسعة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن بيرسي تاو بات جاهزا من الناحية الطبية بعد تماثله للشفاء.

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ويعود قرار مشاركة تاو في مواجهة صنداونز إلى الرؤية الفنية لبيتسو موسيماني المدير الفني.

وكان تاو قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مواجهة سموحة في كأس رابطة الأندية.

وغاب تاو عن مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية بالإضافة إلى غيابه عن مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ولعب الأهلي مباراة واحدة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وتعادل سلبيا أمام الهلال في ملعب الجوهرة بالسودان.

وكان قد تم تأجيل المواجهة الافتتاحية بين الأهلي والمريخ بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية ومن المقرر إقامتها يوم 5 من شهر مارس المقبل.

وحصد صنداونز 4 نقاط في صدارة المجموعة من مباراتين بعد الفوز على الهلال والتعادل مع المريخ.

الأهلي بيرسي تاو صنداونز
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