رانجنيك: أتمنى أن يأخذ بعض لاعبي يونايتد إيلانجا كمثل أعلى

الخميس، 24 فبراير 2022 - 11:49

كتب : FilGoal

أنتوني إيلانجا - أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد

طالب رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد، "بعض لاعبي فريقه"، باتخاذ اللاعب الشاب أنتوني إيلانجا، كمثل أعلى.

وسجل إيلانجا هدف إنقاذ يونايتد ضد أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال رانجنيك في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أتمنى أن يأخذ بعض اللاعبين إيلانجا كمثل أعلى. إنه يعيش الحلم، لقد كان أفضل لاعب في المران".

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وكشف "في يناير كان يريد الخروج للإعارة ولكنني طلبت منه أن يستمر. لديه سلوك رائع".

وأكمل رانجنيك: "كرة القدم رياضة مهمة، وهي مهمة للإعلام وبشكل أكبر لمشجعينا. ولكن علينا أن نستمتع باللعب وهذا ما أريده من الفريق".

وشدد "أنا أعرف قوة فريقي وأسلحته وأحاول إبرازها".

وتعادل مانشستر يونايتد مع مضيفه أتليتكو يوم الأربعاء إيجابيا بهدف لمثله في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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