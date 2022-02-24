ماذا قدم محمد صلاح ضد ليدز.. تقدم في ترتيب تاريخي

سجل محمد صلاح ثنائية في فوز ليفربول العريض على ليدز يونايتد في المباراة المؤجلة من الجولة 19 للدوري الإنجليزي 6-0، ليتقدم في ترتيب تاريخي بالنسبة للريدز.

بهدفيه، وصل محمد صلاح للهدف رقم 152 مع ليفربول، والذي جعله تاسع أكبر هداف تاريخي للنادي.

ووصل صلاح لهذا الرقم في 234 مباراة فقط، ليصبح صاحب أفضل نسبة أهداف بالقياس لمتوسط التسجيل في المباراة، بـ 0.64 هدف للمباراة الواحدة.

وتخطى صلاح هاري تشامبرز صاحب الـ 151 هدف، ويسبقه حاليا كل من مايكل أوين وكيني دالجليش وروبي فاولر وستيفن جيرارد، وبيلي ليدل وجورج هودجسون وروجير هانت وإيان راش.

ويحتاج صلاح لـ 6 أهداف لمعادلة مايكل أوين مبدئيا.

وسجل صلاح 123 هدفا بالقدم اليسرى، 23 بالقدم اليمنى، 6 بالرأس.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا.

وأصبحت مباراة ليدز هي المباراة رقم 31 التي يسجل فيها صلاح وماني معا في البريميرليج، أكثر من أي ثنائية أخرى في تاريخ الدوري.

وسدد صلاح 6 تسديدات على مرمى ليدز كأكثر من سدد من لاعبي ليفربول، سجل منهم هدفين من ركلتي جزاء.

وصنع صلاح كذلك هدفا لجويل ماتيب خلال المباراة.