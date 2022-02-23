بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

واصل محمد صلاح سيطرته التامة على صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الجاري، بعد ثنائيته ضمن فوز ليفربول على ليدز يونايتد 6-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وصارت المراكز الثلاثة الأولى باللون الأحمر، مع صدارة صلاح وملاحقة زميليه دييجو جوتا وساديو ماني.

وأتى ترتيب الـ 10 مراكز الأولى كالتالي..

محمد صلاح – ليفربول – 19 هدفا

دييجو جوتا – ليفربول – 12 هدفا

ساديو ماني – ليفربول – 10 أهداف

رحيم ستيرلنج – مانشستر سيتي – 10 أهداف

برونو فيرنانديس – مانشستر يونايتد – 9 أهداف

إيمانويل دينيس – واتفورد – 9 أهداف

رافينيا – ليدز يونايتد – 9 أهداف

كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد – 9 أهداف

إميل سميث رو – أرسنال – 9 أهداف

سون هيونج مين – توتنام – 9 أهداف

وواصل ليفربول انتصاراته في الدوري الإنجليزي وحصد النقطة رقم 60 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 3 نقاط فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.