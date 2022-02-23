بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022
الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 23:45
كتب : FilGoal
واصل محمد صلاح سيطرته التامة على صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الجاري، بعد ثنائيته ضمن فوز ليفربول على ليدز يونايتد 6-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وصارت المراكز الثلاثة الأولى باللون الأحمر، مع صدارة صلاح وملاحقة زميليه دييجو جوتا وساديو ماني.
وأتى ترتيب الـ 10 مراكز الأولى كالتالي..
- محمد صلاح – ليفربول – 19 هدفا
- دييجو جوتا – ليفربول – 12 هدفا
- ساديو ماني – ليفربول – 10 أهداف
- رحيم ستيرلنج – مانشستر سيتي – 10 أهداف
- برونو فيرنانديس – مانشستر يونايتد – 9 أهداف
- إيمانويل دينيس – واتفورد – 9 أهداف
- رافينيا – ليدز يونايتد – 9 أهداف
- كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد – 9 أهداف
- إميل سميث رو – أرسنال – 9 أهداف
- سون هيونج مين – توتنام – 9 أهداف
وواصل ليفربول انتصاراته في الدوري الإنجليزي وحصد النقطة رقم 60 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 3 نقاط فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.
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