بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد ليدز يونايتد

واصل محمد صلاح سيطرته التامة على صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الجاري، بعد ثنائيته ضمن فوز ليفربول على ليدز يونايتد 6-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وصارت المراكز الثلاثة الأولى باللون الأحمر، مع صدارة صلاح وملاحقة زميليه دييجو جوتا وساديو ماني.

وأتى ترتيب الـ 10 مراكز الأولى كالتالي..

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  • محمد صلاح – ليفربول – 19 هدفا
  • دييجو جوتا – ليفربول – 12 هدفا
  • ساديو ماني – ليفربول – 10 أهداف
  • رحيم ستيرلنج – مانشستر سيتي – 10 أهداف
  • برونو فيرنانديس – مانشستر يونايتد – 9 أهداف
  • إيمانويل دينيس – واتفورد – 9 أهداف
  • رافينيا – ليدز يونايتد – 9 أهداف
  • كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد – 9 أهداف
  • إميل سميث رو – أرسنال – 9 أهداف
  • سون هيونج مين – توتنام – 9 أهداف

وواصل ليفربول انتصاراته في الدوري الإنجليزي وحصد النقطة رقم 60 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 3 نقاط فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.

ليفربول ليدز يونايتد محمد صلاح
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