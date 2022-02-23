حفلة في أنفيلد بطولة الفرعون.. صلاح يسجل هدفين وليفربول يضرب ليدز بسداسية ويشعل صراع الصدارة

ضرب ليفربول ضيفه ليدز يونايتد بستة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي، والتي أقيمت بملعب أنفيلد معقل الفريق الأحمر.

وتألق محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر في المباراة، وسجل هدفين وصنع آخر خلال المواجهة.

وواصل ليفربول انتصاراته في الدوري الإنجليزي وحصد النقطة رقم 60 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 3 نقاط فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وتجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 23 في المركز الـ15.

سداية ليفربول سجلها محمد صلاح هدفين، وماني ومثلهما وهدف للمدافع جويل ماتيب وآخر لزميله فيرجيل فان دايك.

وصف المباراة

بدأ ليفربول المباراة بهجوم قوي وهدد دياز المرمى في الدقيقة 4 بعدما مر من الدفاع وسدد كرة قوية اصطدمت في جسد ساديو ماني وخرجت بعيدا.

وكاد أليسون أن يتسبب في هدف لفريق ليدز بعدما حاول مراوغة دانييل جيمس ليخطف منه الكرة، قبل أن يعود جويل ماتيب وينقذ الموقف.

وأسفر ضغط ليفربول عن ركلة جزاء للفريق الأحمر في الدقيقة 13 بعد عرضية من روبرتسون لمست يد مدافع ليدز.

وتقدم محمد صلاح لتسديد الكرة وسجل هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 15.

وواصل ليفربول هجومه وسجل المدافع جويل ماتيب الهدف الثاني للأحمر بعدما تقدم للهجوم في الدقيقة 30، بعد تمريرة رائعة من صلاح وضعته في مواجهة المرمى.

ومرة جديدة حصل ليفربول على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 33 بعد عرقلة ساديو ماني داخل منطقة الجزاء.

وتولى صلاح تسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدفه الثاني وهدف ليفربول الثالث في الدقيقة 33.

ليصل إلى الهدف رقم 19 في الدوري هذا الموسم.

وكاد صلاح أن يسجل الهدف الثالث من انفراد بالمرمى في الدقيقة 46 بعدما وضع الكرة من أعلى الحارس، لكن الدفاع عاد وأبعد الكرة قبل أن تمر إلى الشباك.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني استمرت خطورة ليفربول وسدد صلاح كرة قوية تصدى لها الحارس في الدقيقة 60.

ونجح ساديو ماني في إضافة الهدف الرابع لليفربول والأول له في الدقيقة 80، بعد تمريرة من هندرسون وضعته في مواجهة الشباك.

وسجل ساديو ماني هدفه الثاني والخامس لليفربول في الدقيقة 90، بعد تمريرة من المهاجم البديل ديفوك أوريجي وضعته في مواجهة الشباك الخالية.

قبل أن يختتم المدافع فان دايك سداسية ليفربول في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بضربة رأسية قوية بعد ركنية نفذها روبرتسون.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بسداسية دون مقابل.