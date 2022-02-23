مران الزمالك – زيزو يشارك.. وفقرات ترفيهية استعدادا للوداد

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 22:35

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

شارك أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الزمالك في مران فريقه استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشارك الـ 27 لاعب المستعدون للمباراة، في المران بشكل طبيعي.

وغاب زيزو عن التعادل مع ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي في لواندا الأسبوع الماضي، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

أخبار متعلقة
قائمة الزمالك المسافرة لمواجهة الوداد.. عودة زيزو واستمرار غياب طارق حامد استعدادا لمواجهة الوداد.. زيزو يسافر مباشرة من أنجولا إلى المغرب مدرب ساجرادا: لاعبان لفتا انتباهي في الزمالك.. وغياب زيزو أفادنا

وخلال المران بحسب الموقع الرسمي للزمالك، فإن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خصص فقرة تدريبات ترفيهية للاعبين الذي أقيم على ملعب كهرما بالدار البيضاء، لتخفيف الضغوط على اللاعبين.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الوداد الزمالك في إفريقيا
نرشح لكم
منافس الزمالك - الوداد يخسر في الدوري المغربي قبل مواجهة الأبيض الهلال السوداني يرفض شروط حضور جماهير مواجهة المريخ المقامة في مصر دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يستضيف مران الزمالك الأخير قبل مواجهة الوداد استعدادا لمواجهة الوداد.. بعثة الزمالك تصل إلى الدار البيضاء منافس الزمالك- تقرير: الوداد يستعيد بديع أووك.. وغياب طويل لمدافعه مران الأهلي - عودة معلول وعبد المنعم.. واستمرار غياب أيمن أشرف منافس الأهلي - مدافع صنداونز: لا نضع الانتقام في أذهاننا.. وثقتهم مرتفعة بعد كأس العالم للأندية دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع صن داونز.. والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
هل يهدد بالرحيل؟.. كونتي: سأتحدث مع إدارة توتنام.. لن أقبل استمرار الهزائم أنا آسف 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
إيلانجا بعد هدفه ضد أتليتكو: أنا هادئ جدا.. لقد حلمت بلحظة كهذه 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يكشف تطورات تجديد بنشرقي وأبو جبل وطارق حامد 2 ساعة | الدوري المصري
الحسم في أمستردام.. بنفيكا يرفض الخسارة على ملعبه ويتعادل أمام أياكس 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
العارضة وابن الأكاديمية ينقذان مانشستر.. يونايتد يتعادل مع أتليتكو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ماذا قدم محمد صلاح ضد ليدز.. تقدم في ترتيب تاريخي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
حفلة في أنفيلد بطولة الفرعون.. صلاح يسجل هدفين وليفربول يضرب ليدز بسداسية ويشعل صراع الصدارة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك