مران الزمالك – زيزو يشارك.. وفقرات ترفيهية استعدادا للوداد

شارك أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الزمالك في مران فريقه استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشارك الـ 27 لاعب المستعدون للمباراة، في المران بشكل طبيعي.

وغاب زيزو عن التعادل مع ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي في لواندا الأسبوع الماضي، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وخلال المران بحسب الموقع الرسمي للزمالك، فإن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خصص فقرة تدريبات ترفيهية للاعبين الذي أقيم على ملعب كهرما بالدار البيضاء، لتخفيف الضغوط على اللاعبين.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.