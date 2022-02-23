انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (6)-(0) ليدز.. فوز جديد للأحمر

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 21:16

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ليدز يوناتيد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
مؤتمر تشافي: هذا سبب عودة ديمبيلي للعب.. مارادونا مرجع للجميع ولكن ميسي غير التاريخ مؤتمر تير شتيجن: برشلونة يتقدم للأمام مع تشافي.. علينا أن نعاني لنفوز على نابولي مؤتمر أرتيتا: المنافسة على المربع الذهبي ستستمر لنهاية الموسم.. وولفرهامبتون يستطيع التواجد فيه

نهاية المباراة بفوز ليفربول بسداسية دون رد

ق 93: جووووول فان دايك والسادس

ق 90: جووووول ماني والخامس

ق 80: جوووول ماني والرابع

ق 60: صلاح يسدد والحارس يمسك بالكرة

انطلاق المباراة

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 3/صفر

ق 46: أووووه صلاح يهدر الثالث والدفاع يبعد الكرة

ق 35: جوووووول صلاح والثالث من ركلة جزاء

ق 33: ركلة جزاااااء لساديو ماني

ق 30: جووووول ماتيب والثاني صناعة صلاح

ق 27: هدف ملغي بداعي التسلل لرافينيا

ق 15: جوووول صلاح والأول من ركلة جزاء

ق 13: ركلة جزاء لليفربول بعد لمسة يد من عرضية روبرتسون

ق 6: ماذا تفعل يا أليسون، جيمس قطع الكرة وكاد يسجل

ق 4: خطورة أولى من دياز بعد مراوغة الدفاع وتسديدة اصطدمت في ماني وخرجت بعيدا

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
حسن عمار: المصري والشعباني متمسكان ببعضهما البعض نقل مباراة سموحة وغزل المحلة إلى برج العرب الخسارة الأولى لـ حمد إبراهيم.. الجونة يفوز على الإسماعيلي ويعمق جراحه في الدوري سويلم: من الطبيعي مجاملة الأندية الشعبية.. ولا أعتقد وجود تزوير في قضية كهربا الاتحاد السكندري يعلن استضافة برج العرب لمبارياته في الدوري حتى نهاية الموسم انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) الجونة.. خسارة جديدة للأصفر المصري يتعادل مع إيسترن كومباني ويحرمه من فوزه الأول في الدوري تشكيل الدوري - فرناندو في هجوم الإسماعيلي بظهور حمد إبراهيم الأول.. وراندييانانتيناينا يقود الجونة
أخر الأخبار
الحسم في أمستردام.. بنفيكا يرفض الخسارة على ملعبه ويتعادل أمام أياكس 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
العارضة وابن الأكاديمية ينقذان مانشستر.. يونايتد يتعادل مع أتليتكو 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماذا قدم محمد صلاح ضد ليدز.. تقدم في ترتيب تاريخي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حفلة في أنفيلد بطولة الفرعون.. صلاح يسجل هدفين وليفربول يضرب ليدز بسداسية ويشعل صراع الصدارة 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حسن عمار: المصري والشعباني متمسكان ببعضهما البعض 45 دقيقة | الدوري المصري
منافس الزمالك - الوداد يخسر في الدوري المغربي قبل مواجهة الأبيض 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مران الزمالك – زيزو يشارك.. وفقرات ترفيهية استعدادا للوداد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك