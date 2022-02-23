انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (6)-(0) ليدز.. فوز جديد للأحمر
الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 21:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ليدز يوناتيد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز ليفربول بسداسية دون رد
ق 93: جووووول فان دايك والسادس
ق 90: جووووول ماني والخامس
ق 80: جوووول ماني والرابع
ق 60: صلاح يسدد والحارس يمسك بالكرة
انطلاق المباراة
نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 3/صفر
ق 46: أووووه صلاح يهدر الثالث والدفاع يبعد الكرة
ق 35: جوووووول صلاح والثالث من ركلة جزاء
ق 33: ركلة جزاااااء لساديو ماني
ق 30: جووووول ماتيب والثاني صناعة صلاح
ق 27: هدف ملغي بداعي التسلل لرافينيا
ق 15: جوووول صلاح والأول من ركلة جزاء
ق 13: ركلة جزاء لليفربول بعد لمسة يد من عرضية روبرتسون
ق 6: ماذا تفعل يا أليسون، جيمس قطع الكرة وكاد يسجل
ق 4: خطورة أولى من دياز بعد مراوغة الدفاع وتسديدة اصطدمت في ماني وخرجت بعيدا
انطلاق المباراة