تشكيل ليفربول – صلاح وماني يقودان الهجوم أمام ليدز.. وعودة أرنولد

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول نورويتش سيتي

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمحمد صلاح أساسيا في مواجهة ليدز يونايتد.

ويلعب ليفربول ضد ليدز في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

ويستمر غياب الثنائي ديوجو جوتا وروبيرتو فيرمينو عن ليفربول للإصابة.

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كما عاد الثنائي ألكساندر أرنولد الظهير الأيمن وأندي روبرتسون الظهير الأيسر لتشكيل ليفربول، بعد الغياب في المباراة السابقة أمام نورويتش سيتي للراحة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

الوسط: فابينيو – تياجو ألكانتارا – كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – ساديو ماني

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، ويأتي ليدز في المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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