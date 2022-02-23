مؤتمر أرتيتا: المنافسة على المربع الذهبي ستستمر لنهاية الموسم.. وولفرهامبتون يستطيع التواجد فيه

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إن المنافسة على التواجد في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي سوف تستمر لنهاية الموسم.

ويحتل أرسنال المركز السادس في جدول الترتيب بـ42 نقطة بفارق أربع نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع وللمدفعجية ثلاث مباريات أقل.

وتحدث أرتيتا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء قائلا: "سيكون ضغط المنافسة على المركز الرابع مستمرا لنهاية الموسم، ولكن تركيزنا اليوم كان على الدرب ومواجهة ولفرهامبتون غدا".

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وأضاف "أفتقد اللعب في دوري أبطال أوروبا لقد اختبرت الأمر كلاعب وهي أفضل مسابقة تود اللعب فيها، اللعب فيها كناد يساعدك على الدخول في آفاق مختلفة".

ويستعد أرسنال لملاقاة ولفرهامبتون غدا الخميس في ملعب الإمارات في لقاء مؤجل من الجولة 20 من المسابقة.

وعن ولفرهامبتون قال: "يستطيعون التواجد في المربع الذهبي إن نظرنا للمباراتين الأخيرتين وكيف لعبا ضدنا من قبل فهم يستطيعون التواجد هناك".

ويحتل ولفرهامبتون المركز السابع بـ40 نقطة وله مباراتين أقل من مانشستر يونايتد وواحدة أكثر من أرسنال.

وعن تجديد تعاقده قال: "أنا سعيد حقا هنا وهدفي بناء فريق يستطيع الفوز ويترجم ما نريده في كرة القدم وكمؤسسة".

أرتيتا أرسنال ولفرهامبتون
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