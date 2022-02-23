الهلال السوداني يرفض شروط حضور جماهير مواجهة المريخ المقامة في مصر

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 19:48

كتب : FilGoal

أليو ديانج مع الأهلي أمام الهلال

أعلن نادي الهلال السوداني رفضه لشروط حضور الجماهير لمواجهة المريخ في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في مصر.

ويلعب المريخ أمام الهلال السوداني على استاد الأهلي وي السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الله العاقب رئيس بعثة الهلال السوداني: "تلقى النادي اليوم إخطارا من الجهة الأمنية المنظمة لمباراة القمة الإفريقية، تفيد بأنهم عقدوا اجتماعا مع الاتحاد المصري ونادي المريخ".

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وأضاف "تقرر منح الهلال 500 تذكرة ومثلها للمريخ بجانب وضع شروط للدخول تمثلت في صورة من جواز السفر و100 جنيه لطباعة التذكرة خلافا لقيمة التذكرة".

وتابع رئيس بعثة الهلال "الشروط الموضوعة تعجيزية، ويرفض الهلال تلك الشروط شكلا وموضوعا وهي بمثابة استهداف واضح لحقوق الجماهير".

وأوضح "القرار كان مرتبا له مسبقا وللأسف ما تم نقله لي أمر مجحف وتتضح فيه سوء النية مع سبق الإصرار والترصد".

وكان العاقب قد كشف أن من ضمن الاشتراطات تسجيل أسماء الجماهير وإرسالها للجهات المعنية قبل المباراة.

وكان الهلال قد جمع نقطة واحدة من مباراتين في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام صنداونز في الافتتاح والتعادل على ملعبه مع الأهلي.

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