مجموعة المصري - القطن وأوتوهو يتقاسمان نقاط المباراة في الكونفدرالية

حسم التعادل مباراة أوتوهو الكونغولي مع القطن الكاميروني بنتيجة 1-1 في المجموعة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية والتي تضم أيضا المصري ومازيمبي الكونغولي.

وكان من المقرر إقامة المباراة على استاد الشهداء في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية يوم الأحد الماضي، في ظل رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اعتماد ملاعب الكونغو برازافيل.

ولكن، استضافة الكونغو الديمقراطية لمباريات دوري المدارس الإفريقي، على ملعبي الشهداء في كينشاسا، وملعب مازيمبي في لومومباشي، تسببت في تعذر لعب المباراة اليوم الأحد.

وأقيمت المباراة اليوم الأربعاء وانتهت بالتعادل 1-1.

⏱️ 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄! 🇨🇬 AS Otoho 1-1 Coton Sport FC 🇨🇲 The two teams shared the spoils in an entertaining 1-1 draw. 🤝#TotalEnergiesCAFCC | #ASOCTN pic.twitter.com/9eneI8ssWp — TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 23, 2022

الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي، وتقدم الفريق الكاميروني عن طريق هيرفي نجومو في الدقيقة 69.

وسجل جونيور ماكييسي في الدقيقة 75 هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وكان المصري قد تغلب على مازيمبي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويظل الفريق البورسعيدي في الصدارة برصيد 4 نقاط بعد خوض مباراتين بتعادل أمام القطن وفوز على مازيمبي.

ويحتل مازيمبي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وخلفه القطن بنقطتين من تعادلين، وأخيرا أوتوهو بنقطة واحدة.

ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية.