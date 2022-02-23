برونو: لم أسمع شكوى من أي شخص حول الأفكار الفنية.. والهدف الرئيسي أن نظل سويا

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 16:21

كتب : FilGoal

هدف برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد أمام ليدز يونايتد

أوضح برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه لا يوجد أي مشاكل بخصوص الأفكار الفنية للفريق تحت قيادة الألماني رالف رانجنيك.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة أتليتكو مدريد على ملعب وانداميتروبوليتانو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال برونو للصحفيين قبل السفر إلى إسبانيا لمواجهة أتليتكو مدريد: "علينا إتباع أفكار المدير الفني وطاقمه وهي أفضل طريقة لنا، هنا في هذا النادي لم أسمع أي شكوى من أي شخص حول الأفكار الفنية وآمل ألا يحدث ذلك".

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وأضاف "اعتقد أننا نلعب بشكل جيد منذ قدوم رانجنيك، ولدينا هوية أكثر كفريق".

وأردف "لا أعلم ماذا يقول الناس بهذه القصص في الحقيقة، أجريت حوارا وسُئلت عن احتفال جادون سانشو على طريقتي، لم اعتقد أن الأمر سيكون له طريقة تفكير أخرى".

وتابع "رأيت هدف هاري ماجواير وبول بوجبا يركض وراه ليحتفل معه، الكل سعيد من أجل، صفعت رأس ماجواير وقلت له أخيرا سجلت هدفا برأسك الكبيرة".

وأكمل "أرى البعض يحاول أن يختلق القصص عن النادي، لأننا نعلم عندما يتحدث أحد عنا فأن الأمر يصل إلى العالم".

وأتم "بالنسبة لنا هذا لا يعني شيئا، نركز على خطتنا ونبقى معنا والهدف الرئيسي أن نظل سويا ونفوز معا".

وتفوق مانشستر يونايتد على ليدز يونايتد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي بنتيجة 4-2.

وسجل برونو هدفا وصنع آخر ضد ليدز.

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