استعدادا لمواجهة الوداد.. بعثة الزمالك تصل إلى الدار البيضاء

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار الدار البيضاء في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها مصطفي هدهود نائب رئيس النادي وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك وأحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

ووصل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في وقت سابق إلى المغرب بعد سفره مباشرة من أنجولا بعد شفاءه من فيروس كورونا.

وجاءت قائمة الزمالك التي ستتواجد في المغرب كالتالي:

.حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد - السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حازم إمام - محمد طارق - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - رزاق سيسيه - إمام عاشور - إسلام جابر - سيف جعفر - يوسف أوباما - ماجد هاني - سيد نيمار - محمد أوناجم

خط الهجوم: عمر السعيد - سيف الدين الجزيري - حسام أشرف

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.