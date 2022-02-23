تقرير: أرسنال يستعد لتجديد تعاقد أرتيتا

يستعد أرسنال لتقديم عرض جديد لمدربه الإسباني مايكل أرتيتا في الفترة المقبلة.

وتولى أرتيتا تدريب أرسنال في 2019 خلفا لأوناي إيمري.

بحسب "ذا صن"، فإن أرسنال سيرفع مرتب مدربه من 5 ملايين جنيه إسترليني إلى 8.3 مليون وهو ما يقترب مما كان يحصل عليه أرسين فينجر قبل الرحيل عن الجانرز.

ومن المنتظر أن تكون مدة العقد الجديدة 3 سنوات.

وفاز أرتيتا أصغر مدربي البريميرليج حاليا مع أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

وِأشرف ابن الـ39 عاما على تدريب أرسنال في 115 مباراة، حقق خلالها 64 انتصارا و20 تعادل وتلقى 31 خسارة.

وسجل أرسنال تحت قيادته 200 هدفا واستقبلت شباكه 120 آخرين.

وينافس أرسنال على التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم حيث يتواجد في المركز السادس برصيد 42 نقطة بفارق أربع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع مع مباراتين أقل للجانرز.