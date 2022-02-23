أليجري: أفضل رؤية يوفنتوس يفوز لكن بشكل أقل جمالا.. إنها مسألة ذوق

يفضل ماسميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس أن يفوز فريقه "بطريقة أقل جمالا".

وتعادل أمس الثلاثاء يوفنتوس مع فياريال خارج قواعده في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وقال أليجري عبر "سبورت ميدياست" الإيطالية: "الهدف جاء بعد خطأ، لأن هناك خطأ لصالح فلاهوفيتش، اللعب توقف آنذاك وباريخو كان وحيدا في منطقة الجزاء".

وأضاف "لم يلعب فياريال بمهاجم ولذلك لم يلعبوا كرات طولية، وعرفنا أنه علينا الحذر من تلك المواقف، كان موقف واحد ضد 6، رابيو لم يتابعه وبقي مكانه، كان علينا أن نفعل الأمور بشكل أفضل".

وأردف "بشكل عام، أستطيع القول إن الفريق لعب بشكل جيد، خاطرنا باستقبال هدف في الشوط الأول، ومن ثم حظينا بفرصة التسجيل وسقطنا في فخ التسلل بشكل سهل لأنهم لعبوا بدفاع متقدم".

وأكمل "تم إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض، الإياب سيكون بمثابة نهائي، علينا الفوز لا يوجد خيار آخر".

وواصل "أنا سعيد لأن فلاهوفيتش لعب بشكل جيد وليس من السهل اللعب ضد راؤول ألبيول في دور الـ 16 من دوري الأبطال، لم أفكر في أننا قد نأتي هنا ونفوز 3-0، علينا أن نسير ببطئ، خطوة تلو الآخر".

وأتم "أفضل رؤية يوفنتوس يفوز، لكن بشكل أقل جمالا، إنها مسألة ذوق".