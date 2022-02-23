سكاي: إصابة ماكيني بكسر في مشط القدم الثاني والثالث من قدمه اليسرى

كشفت تقارير صحيفة إصابة ويستون ماكيني لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي بكسر مضاعف في قدمه اليسرى عقب مباراة فياريال الإسباتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل يوفنتوس خارج أرضه مع فياريال بنتيجة 1-1 في ملعب الغواصات الصفراء.

وأوضح أمس ماسيمليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس أن الدولي الأمريكي خضع لفحوصات عقب نهاية المباراة في ملعب لا سيراميكا.

وبحسب شبكة "سكاي إيطاليا" فأن ماكيني تعرض لإصابة بكسر في مشط القدم الثاني والثالث من قدمه اليسرى.

وأضاف التقرير أن موسم اللاعب انتهى حيث سيغيب لمدة لا تقل عن شهرين.

وخاض ماكيني الموسم الجاري 28 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 4 أهداف.

وانضم ماكيني لمجموعة من غيابات يوفنتوس بسبب الإصابة على رأسها باولو ديبالا وفيديريكو كييزا ودانييلي روجاني وجورجيو كيليني وفيديريكو بيرنارديسكي.

ويستعد يوفنتوس لأن يحل ضيفا على إمبولي في الجولة 27 من الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل.