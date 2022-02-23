كونتي: كين سيلعب إذا كانت لديه قدم واحدة
الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 13:16
كتب : FilGoal
أوضح أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام جاهزية هاري كين لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي.
هاري كين
النادي : توتنام هوتسبر
ويستعد توتنام لأن يحل ضيفا على بيرنلي في لقاء مؤجل من الجولة 13 للدوري الإنجليزي.
وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "تلقى ضربة في ظهره لكنه أكمل المباراة، سيلعب إذا كانت لديه قدم واحدة".
وأضاف "هاري يعلم جيدا أهيمته للفريق بسبب شخصيته وخبرته، وهو بحالة جيدة".
وأردف "أنا أمزح، لن أطلب من اللاعب أن يشارك، فقد أتحدث عن أهميته كلاعب، هو بخير وجاهز للمباراة".
وسجل كين الموسم الجاري 17 هدفا في 34 مباراة بجميع المسابقات رفقة الديوك اللندنية.
وسجل كين ثنائية في شباك مانشستر سيتي بالجولة الأخيرة قائدا فريقه للفوز بنتيجة 3-2 على ملعب الاتحاد.
نرشح لكم
فريد: مانشستر يونايتد يفتقد للتخطيط.. ورأيت تعيين رانجنيك غريبا بعض الشيء مواعيد مباريات اليوم 23 فبراير 2022 - الدوري المصري وليفربول.. ومواجهة خاصة لرونالدو في دوري الأبطال مانشستر سيتي يبدأ خطوات عمل أول ملعب افتراضي في العالم فيرديناند: دخلت في جدال مع أوين حول محمد صلاح وسواريز إزالة قيود فيروس كورونا من الدوري الإنجليزي مع نهاية شهر فبراير لاعب ليفربول السابق: صلاح سيتم تقديره عندما يرحل.. لا يتشبع أبدا الاتحاد الإنجليزي يحقق في إصابة إيلانجا بمقذوفات من جماهير ليدز كلوب: لم نتنافس على 4 بطولات من قبل في وقت واحد.. ونتمنى أن يستمر ذلك الوضع لمدة طويلة