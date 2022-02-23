كونتي: كين سيلعب إذا كانت لديه قدم واحدة

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 13:16

كتب : FilGoal

هدف هاري كين مع توتنام أمام مانشستر سيتي

أوضح أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام جاهزية هاري كين لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

ويستعد توتنام لأن يحل ضيفا على بيرنلي في لقاء مؤجل من الجولة 13 للدوري الإنجليزي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "تلقى ضربة في ظهره لكنه أكمل المباراة، سيلعب إذا كانت لديه قدم واحدة".

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وأضاف "هاري يعلم جيدا أهيمته للفريق بسبب شخصيته وخبرته، وهو بحالة جيدة".

وأردف "أنا أمزح، لن أطلب من اللاعب أن يشارك، فقد أتحدث عن أهميته كلاعب، هو بخير وجاهز للمباراة".

وسجل كين الموسم الجاري 17 هدفا في 34 مباراة بجميع المسابقات رفقة الديوك اللندنية.

وسجل كين ثنائية في شباك مانشستر سيتي بالجولة الأخيرة قائدا فريقه للفوز بنتيجة 3-2 على ملعب الاتحاد.

هاري كين أنطونيو كونتي توتنام الدوري الإنجليزي
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