كونتي: كين سيلعب إذا كانت لديه قدم واحدة

أوضح أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام جاهزية هاري كين لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

ويستعد توتنام لأن يحل ضيفا على بيرنلي في لقاء مؤجل من الجولة 13 للدوري الإنجليزي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "تلقى ضربة في ظهره لكنه أكمل المباراة، سيلعب إذا كانت لديه قدم واحدة".

وأضاف "هاري يعلم جيدا أهيمته للفريق بسبب شخصيته وخبرته، وهو بحالة جيدة".

وأردف "أنا أمزح، لن أطلب من اللاعب أن يشارك، فقد أتحدث عن أهميته كلاعب، هو بخير وجاهز للمباراة".

وسجل كين الموسم الجاري 17 هدفا في 34 مباراة بجميع المسابقات رفقة الديوك اللندنية.

وسجل كين ثنائية في شباك مانشستر سيتي بالجولة الأخيرة قائدا فريقه للفوز بنتيجة 3-2 على ملعب الاتحاد.