مران الأهلي - عودة معلول وعبد المنعم.. واستمرار غياب أيمن أشرف

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 12:24

كتب : حسام نور الدين

علي معلول مع الأهلي أمام الهلال

عاد الثنائي علي معلول ومحمد عبد المنعم لتدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة صن داونز.

واستمر غياب أيمن أشرف عن تدريبات الفريق بسبب آلام في الركبة وأدى جلسة علاج طبيعي اليوم في إطار البرنامج العلاجي الذي يخضع له من الإصابة.

وغاب علي معلول عن الأهلي أمام مصر للمقاصة بسبب الإصابة بإجهاد في عضلة السمانة، ومحمد عبد المنعم بسبب كدمة في الرأس.

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التدريبات شهدت انتظام محمود متولي بعد إنهاء البرنامج التأهيلي في قطر.

واكتفى الثنائي حمدي فتحي وأليو ديانج بأداء تدريبات بدنية في الجيم ولم يشاركا في التدريات الجماعية للراحة في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للقاء صن داونز.

وعقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي محاضرة للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وطلب مننهم التركيز الشديد في إطار الاستعداد لمواجهة فريق صن داونز.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى دون أهداف مع الهلال السوداني.

وتأجلت مباراة الأهلي مع المريخ السوداني في الجولة الأولى بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.

وأوقعت القرعة الأهلي إلى جانب صن داونز والهلال السوداني والمريخ في المجموعة الأولى.

وحصد صن داونز 4 نقاط من أول مباراتين بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد والتعادل دون أهداف مع المريخ.

ويدافع الأهلي عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

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