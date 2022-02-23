منافس الأهلي - مدافع صنداونز: لا نضع الانتقام في أذهاننا.. وثقتهم مرتفعة بعد كأس العالم للأندية

شدد براين أونيانجو مدافع صنداونز الجنوب إفريقي أن فريقه لا يفكر في الانتقام من الأهلي وكذلك "يمكننا الاستخفاف بهم".

ويستعد صنداونز للقاء الأهلي في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال براين أونيانجو لموقع "sowetanlive" الجنوب إفريقي: "لا نضع الانتقام في أذهاننا، نخوض المباراة مثل أي لقاء آخر، لكننا نعلم أن الأهلي فريق كبير في إفريقيا وهو حامل اللقب".

وأقصى الأهلي الفريق الجنوب إفريقي في آخر نسختين من مرحلة ربع النهائي، وتوج في النهاية باللقب.

وللموسم الرابع تواليا يلتقي الفريقان في دوري الأبطال.

وأضاف "لا يمكننا الاستخفاف بهم، يلعبون كرة مباشرة، وعقب أداءهم مؤخرا في كأس العالم للأندية فأن ثقتهم مرتفعة".

وتواجد أونيانجو في التشكيل الأمثل للجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر صنداونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من مباراتين.

وحصد الأهلي نقطة من تعادل خارج القواعد مع الهلال السوداني، بعدما تأجلت مباراة المريخ في الجولة الأولى.