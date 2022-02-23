فريد: مانشستر يونايتد يفتقد للتخطيط.. ورأيت تعيين رانجنيك غريبا بعض الشيء

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 12:21

كتب : FilGoal

فريد وكريس سمولينج - مانشستر يونايتد وروما

يرى فريد لاعب مانشستر يونايتد بأن إدارة النادي لا تخطط بشكل جيد لمستقبله وتهتم فقط بالأهداف قصيرة المدى وهو ما يتبروز في تعيين رالف رانجنيك مدربا للفريق.

فريد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكانت إدارة مانشستر يونايتد قد قررت تعيين رالف رانجنيك مدربا للفريق حتى نهاية الموسم خلفا للمقال أولي جونر سولشاير.

وقال فريق في تصريحات عبر شبكة "TNT": "تعيين رالف رانجنيك كان غريبا قليلا، أعرف إنه من المهم في كرة القدم الحصول على نتائج جيدة في أقرب توقيت ممكن ولكن من المهم أيضا الحصول على خطة طويلة المدى".

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واستمر "اعتقد أنه من السيء بعض الشيء عدم الحصول ألا نمتلك خطة طويلة المدى في الوقت الحالي يتعلق الأمر كله بالأهداف قصيرة المدى ولا نعرف كيف سيكون الأمر بعد نهاية الموسم".

وتابع "كل لاعب انضم إلى ذلك النادي يريد تحقيق البطولات، الأمر نفسه معي ومع برونو وأليكس تيليس، ورونالدو، وسانشو، جميعنا نريد تحقيق البطولات لأن فترة الجفاف أصبجت طويلة".

ولم يحقق مانشستر يونايتد أي ألقاب منذ خمسة مواسم

وأضاف "مع احترامنا الكامل لفياريال لكن كان علينا أن نفوز في نهائي الدوري الأوروبي ولكننا فشلنا، الأمر يتعلق بالحصول على تخطيط أفضل على مستوى كرة القدم في النادي، وإذا لم ترد أن تفوز بالألقاب لا يجب أن تلعب لمانشستر يونايتد".

وأردف "تحقيق دوري أبطال أوروبا لن يكون دربا من الجنون ولكن علينا أن نطور من انفسنا لأننا بعيدين عن كوننا أحد المرشحين للتتويج، أعرف إننا لا نلعب أفضل كرة قدم لدينا ولكن لدينا الكثير من الأسماء أصحاب الجودة العالية في التشكيل وأرى بعض الأندية الأخرى التي لا تقدم أفضل أداء لديها أيضا".

وأكمل "حتى لو لم يلعبوا بشكل جيد ولكن أتليتكو مدريد فريق من الصعب الفوز عليه، مدربهم رجل أرجنتيني لذلك فهم محاربون ويحبون القتال على أرض الملعب".

وأتم "أنا أرفع إنني لست أفضل لاعب ولا صاحب أفضل فنيات، ولكن أنا أعطي دمي وحياتي بالكامل في كل مرة أكون فيها بالملعب، ومثل ما نقول في البرازيل أنا أحمل البيانو للفنانين لكي يعزفون عليه، بعض الجماهير يحبونني والبعض الآخر لا ولكن هذه هي كرة القدم وعليك أن تتعلم كيفية التعامل مع النقد".

فريد، مانشستر يونايتد
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