محمود متولي ينتظم في تدريبات الأهلي

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 12:00

كتب : حسام نور الدين

محمود متولي مع الأهلي أمام أسوان

انتظم محمود متولي مدافع النادي الأهلي في تدريبات الفريق بعد العودة من قطر.

وخضع محمود متولي لبرنامج في مستشفى سبيتار الطبي، المتخصص في مجال ‏الطب الرياضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويعاني متولي من إصابة بتمزق في العضلة الأمامية أبعدته عن مباريات الفريق منذ بداية الموسم.

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ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي في مباراته الأولى مع الهلال السوداني دون أهداف مع تأجيل مباراة الأحمر مع المريخ بسبب المشاركة في كأس العالم للاندية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة حصدها من 8 مباريات.

وانتقل محمود متولي لصفوف الأهلي في صيف عام 2019 ليشارك مع الفريق في 18 مباراة حتى الآن.

محمود متولي الأهلي الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا
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