محامي كهربا: هناك اتفاق.. سنتحدث عند صدور الحكم

رفض أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم "كهربا" التحدث عما يثار حول قضية اللاعب مع نادي الزمالك.

محمود كهربا النادي : هاتاي سبور

وانتشرت تقارير تشير لوجود تزوير في عقد اللاعب مع الزمالك.

وقال أشرف عبد العزيز عبر قناة MBC مصر: "هناك اتفاق بيني وبين كهربا والدفاع والمحامي الدولي ألا نتحدث في هذا الشأن، وعندما ينتهي في المحكمة الرياضية سأتحدث عنه".

وأتم "الجلسة المقبلة للنطق بالحكم ولا أحد يعلم موعدها، سنتحدث عند صدور الحكم".

أشرف عبد العزيز : هناك اتفاق بيني وبين كهربا بعدم الحديث بشأن موضوع العقد تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/H4nXdna2mf#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/IuxyiIffxO — اللعيب (@ELla3ebshow) February 23, 2022

وفي أغسطس 2020، أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا رسميا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي "فيفا" بتوقيع عقوبة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق.

وأقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع مبلغ 32 مليونا و837 ألف جنيه بسبب خرقه تعاقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي.

حسب البيان، فقد تم تغريم اللاعب غرامة مالية أخرى أيضا قدرها 5% من إجمالي العقوبة، كفوائد على المبلغ الأساسي.

ويلعب كهربا حاليا معارا لصفوف هاتاي سبور التركي من الأهلي حتى نهاية الموسم.

ماذا حدث؟

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص قبل بداية الموسم المنقضي، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

صاحب الـ 27 عاما انتقل دون رغبة الزمالك إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد استخراج بطاقة لعب دولية مؤقتة إلى أن يبت الفيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق. وشارك اللاعب مع الفريق البرتغالي في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا. كهربا انضم إلى الأهلي في يناير 2020 وحصد مع الفريق الثلاثية.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا لفسخ عقده من طرف واحد حسب الدعوى.

وفي المقابل، أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدم من جانبه ضد مسؤولين في النادي.