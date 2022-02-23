التعادل يحسم مواجهة أساطير إفريقيا والسنغال في افتتاح الملعب الجديد

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 00:26

كتب : FilGoal

أساطير السنغال أمام أساطير إفريقيا

شارك وائل جمعة مدافع مصر الأسبق في تعادل أساطير إفريقيا مع أساطير السنغال بهدف لكل منهما في افتتاح ملعب ديامنياديو في العاصمة المحلية داكار.

وخاض وائل جمعة 16 دقيقة من المباراة التي شارك فيها العديد من النجوم مثل ديديه دروجبا وصامويل إيتو وإيمانويل أديبايور والحاج ضيوف.

وسجل خليلو فاديجا هدف أساطير السنغال بينما سجل جاي أوكوشا هدف أساطير إفريقيا.

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وشهد اللقاء حضور العديد من الشخصيات البارزة مثل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، وأرسين فينجر المدير الفني الفرنسي كما حضر جورج وايا أسطورة منتخب ليبيريا ورئيس البلاد الحالي.

ويعد ذلك الملعب الذي يتواجد في العاصمة السنغالية، داكار، هو الذي سيستضيف مواجهة السنغال ضد مصر في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتسع الملعب لـ50 ألف متفرج وتم إنشاؤه بتكلفة بلغت 238 مليون يورو.

ويواجه منتخب مصر منافسه السنغال في الـ25 من شهر مارس المقبل في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات قبل أن يلتقيا في داكار في الـ29 من الشهر ذاته في داكار.

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