منافس الزمالك - تقرير مغربي: غياب مدافع الوداد عن مواجهة الأبيض

يغيب الشيخ إبراهيم كومارا مدافع الوداد المغربي عن مواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتعرض كومارا للإصابة في الجولة الثانية خلال مواجهة الوداد لفريق بيترو أتليتكو الأنجولي.

وكشف موقع Le360 sport المغربي عن تأكد غياب كومارا عن مواجهة الوداد أمام الزمالك.

وأشار التقرير إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت حاجة الشيخ كومارا لفترة راحة تقترب من الأسبوع.

ويستضيف الوداد فريق الزمالك في التاسعة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح التقرير أن إصابة كومارا تزيد من متاعب وليد الركراكي المدير الفني للوداد بسبب الانتقادات التي طالت الفريق الفترة الأخيرة لتذبذب أداء الدفاع.

وخسر الوداد مباراته السابقة أمام بترو أتليتكو بهدفين مقابل هدف واحد ليتجمد رصيده عند 3 نقاط.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الزمالك ثالثا برصيد نقطتين.