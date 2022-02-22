مؤتمر موسيماني: كم لاعب في إفريقيا تعرض للإجهاد مثل نجوم الأهلي.. ومتى سأمنح اللاعبين راحة

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه تحكم في إيقاع مباراة مصر للمقاصة من البداية للنهاية.

وفاز الأهلي على المقاصة برباعية دون رد، في الجولة العاشرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تحكمنا في إيقاع مباراة المقاصة من البداية وأتمنى أن يتكرر هذا الأمر في المباريات المقبلة".

وأضاف "تأقلم أي لاعب مع فريق كبير مثل الأهلي أمر صعب، وأنا سعيد بـ ميكيسوني الذي بدأ ينسجم مع الفريق وظهر بمستوى مميز أمام المقاصة وهذا الأمر سيكون حافزا له في الفترة المقبلة".

وواصل "كنت أتمنى أن يسجل حسام حسن هدفا أمام المقاصة، وسعيد بأداء رامي ربيعة في المباراة".

وتابع "بيرسي تاو تأقلم سريعا مع الأهلي لأنه يمتلك قوة الشخصية، واللغة أيضا من أهم أسباب انسجام اللاعب مع الفريق سريعا".

وشدد "أعمل بكل طاقتي مع الفريق والدوافع لدى اللاعبين تأتي تباعا وهو ما نحصل عليه بشكل متتالي".

وأكمل "اللاعبون يحصلون على هذه الدوافع بسبب المشاركة في مختلف البطولات، وقميص الأهلي عظيم وأمر كبير لأي لاعب أن يرتديه لأن هذا الأمر يتيح له اللعب في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية".

واستمر في تصريحاته "لم أر فريقي لمدة شهرين أثناء مشاركة اللاعبين في كأس العرب وكأس الأمم الإفريقية ولم يتدربوا معنا إلا مرتين فقط قبل كأس العالم للأندية، وهذا أمر صعب للغاية".

وأوضح "أرحت بعض اللاعبين لتجهيزهم بدنيا لمواجهة صنداونز المقبلة رغم أن هناك من انتقد إراحة اللاعبين لمدة يومين، لاعبي الفريق شاركوا في كأس العرب السوبر الإفريقي ثم كأس الأمم الإفريقية وتدربوا فقط مرتين معنا قبل كأس العالم للأندية ونجحنا في تحقيق الميدالية البرونزية".

وتعجب قائلا: "كم لاعب في إفريقيا شارك في كل هذه البطولات مثل لاعبي الأهلي؟".

وأشار "الأمور صعبة بالتأكيد وبعد المونديال سافرنا إلى السودان ولعبنا وتدربنا هناك رغم حالة أرضية الملعب".

وأتم تصريحاته "متى سوف أمنح راحة للاعبين مثل الشناوي والسولية؟ إصابات الفريق بسبب الأحمال الزائدة وأريد أن أحافظ على اللاعبين لأن لدينا الكثير من المباريات المهمة ما بين الدوري وإفريقيا".